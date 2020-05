Une cinquantaine de députés réclament un accès à la mer avant le 2 juin

Alors qu'Edouard Philippe a annoncé ce mardi que la réouverture des plages ne se ferait pas avant le 2 juin, 58 députés (dont ne font pas partie les élus réunionnais) réclament au Premier ministre et à la ministre des Sports de reconsidérer cette mesure. Un courrier en ce sens leur a été envoyé le 29 avril dernier.



"Les espaces naturels sont propices à la distanciation physique. De nombreuses études médicales démontrent l’effet bénéfique du contact avec la nature sur la santé physique et mentale", indiquent-ils, demandant la possibilité de pratiquer des activités non statiques "sans proximité physique", telles que la nage, le kayak, la voile, ou encore le surf.



Estimant "que les départements où la circulation du virus est limitée (catégorie "vert") sont en mesure de permettre ces pratiques en toute sécurité", ils précisent :"À l’instar de l’Australie, l’installation sur sa serviette ne serait pas autorisée. Le bord de mer sera un lieu de passage et non un espace de sédentarité, selon le concept de 'plage dynamique'", précisent-ils. Et font pour cela "confiance aux sens des responsabilités" des citoyens.