Une chanteuse tchèque meurt en attrapant volontairement le Covid

"J’ai survécu… ça a été haut en couleur. Donc maintenant il va y avoir théâtre, sauna, concert, sauna… Et un voyage urgent à la mer", a publié Hana Horka sur ses réseaux sociaux deux jours avant sa disparition. Opposée au vaccin, la chanteuse tchèque de 57 ans avait volontairement attrapé le Covid pour obtenir un pass sanitaire. Elle n’a pas survécu et s’est éteinte dimanche dernier.



Dès le lendemain, son fils Jan s’est exprimé sur une radio locale. Il explique que son père et lui sont vaccinés et avaient été infectés avant Noël. "Elle a décidé de vivre normalement avec nous et préféré attraper la maladie plutôt que de se faire vacciner", indique-t-il. Il accuse ouvertement les antivax de son pays d’avoir influencé sa mère et d’avoir "du sang sur les mains."