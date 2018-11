Une chanson de Barbara pour la Journée Internationale des Droits de l’Enfant

L’école élémentaire Louise-Siarane et l’ensemble du collège de l’Étang interprèteront une chanson dédiée à l’enfance de la chanteuse Barbara, Perlimpinpin.



Pour la symbolique : près de 1 000 personnes formeront un cœur géant (rouge et blanc).



Accompagnés d’un piano et d’un accordéon, 265 élèves de primaire, 19 encadrants, 645 élèves du collège et 34 enseignants, les personnels administratifs et techniques chanteront Perlimpinpin de Barbara à l’occasion de la Journée Internationales des Droits de l’Enfant.



Composée en 1972, Perlimpinpin est une chanson engagée sur l’enfance qui martèle un message : pas de frontières, pas de patrie, pas de préférence, non aux combats. Les textes sont écrits alors que la guerre faisait rage au Vietnam.



La chanson sera chantée deux fois dans la cour du collège de l’Étang Saint-Paul. À la fin de la seconde captation, chaque chanteur jettera un serpentin de couleur avec un magnifique geste de semeur.



La manifestation sera filmée et enregistrée par la section Cinéma du Lycée Saint-Paul IV à l’occasion d’un partenariat. Des drones viendront compléter l’appareillage technique du tournage.



Un montage vidéo sera réalisé par la suite et posté sur les sites internet des établissements concernés, ainsi que sur le site du rectorat de La Réunion. L’événement sera également suivi et accompagné par l’UNICEF.



Ce projet s’inscrit dans la continuité du projet de l’an dernier mené par Valérie Galdin, professeur de musique, suite aux attentats de Barcelone des 17 et 18 août 2017.



Les jeunes collégiens avait chanté une chanson en catalan de Lluis Llach, « L’Estaca », chanson symbole de la lutte pour la liberté des peuples, au-delà des couleurs, des frontières, des cultures, des langues…