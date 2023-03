Une cérémonie d’hommage aux héros de la gendarmerie victimes du devoir organisée à la gendarmerie de l’Etang

Ce mardi 28 février, une cérémonie d’hommage aux héros de la gendarmerie victime du devoir au cours de l’année 2022 a été organisée à la gendarmerie de l’Etang. C’est en présence du Préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, du Général Pierre POTY, commandant la gendarmerie de La Réunion et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité du sud de l’océan Indien, de Sylvie CENDRE, sous-préfète de Saint-Paul et de Sébastien GUYON, adjoint délégué à la sécurité et à la police. La mémoire des 9 gendarmes décédés en service durant l’année 2022/2023 a été honorée en présence de nombreuses autorités. Une remise de décorations a également eu lieu au cours de la cérémonie.