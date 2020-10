La grande Une Une centaine de personnalités réunionnaises appellent à sauver le "Ti Coin Charmant"

Dans son combat face au maire de Saint-Joseph, le collectif des usagers des jardins de Manapany vient d’obtenir un soutien de poids. Plus d’une centaine de personnalités de l’île de La Réunion se sont jointes à eux pour faire rouvrir le site. Pour les signataires, c’est un enjeu de société qui se cache derrière ce conflit. Par NP - Publié le Dimanche 11 Octobre 2020 à 09:46 | Lu 3366 fois





Comme le révèlent nos confrères du Quotidien dans leur édition de ce dimanche, ce nouveau rempart aura pour effet d’accentuer la contestation. La trentaine de militants voit arriver à leur côté une centaine de personnes en renfort. Une cavalerie qui compte en son fort parmi certains des plus illustres personnages de La Réunion. Des chanteurs, des sportifs, des associations, des chercheurs et aux autres artistes se sont unis dans un appel à sauver le "Ti Coin Charmant" et à signer la pétition. Selon eux, derrière les jardins de Manapany, c’est un véritable choix de société qui se cache.



L'appel des 100:



Appel pour sauver le Ti Coin Charmant de Manapany, symbole d’unité, d’ouverture et de partage



Nous, artistes, sportifs, responsables associatifs et syndicaux à La Réunion dénonçons la fermeture des “jardins de Manapany”.



L’enjeu de la fermeture des jardins de Manapany et de leur avenir est immense et va bien au-delà des considérations locales ou politiques.



Elle nous concerne tous.



C’est un symbole et un choix d’avenir.



Nous connaissions Manapany pour son petit paradis balnéaire, son écrin de verdure au dessus de l’océan, son amphithéâtre naturel bordé de vacoas et ses immenses banians connu par tous sous le nom de « ti coin charmant ».



Après avoir condamné l’accès au lieu depuis plusieurs mois, le mercredi 7 octobre, la mairie de St Joseph a ordonné la construction d’un mur de béton pour définitivement fermer l’accès au site. Le temps où Luc Donat chantait le sourire et l’hospitalité qui habitait ce lieu semble désormais révolu.



Depuis maintenant 10 semaines des riverains réclament à la mairie le droit d’être informé sur le devenir de ce lieu. Face à leurs interrogations légitimes, la mairie n’a jamais daigné présenter officiellement et publiquement les projets envisagés sur ce site.



Pour seule réponse, nous assistons au déploiement d’engins de chantiers, à la présence de gardes privés, et à l’installation de clôtures et barbelés.



Nous demandons solennellement à Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, de rouvrir l’accès à ce lieu préservé, à la beauté sauvage, où les familles, les enfants, les musiciens viennent se retrouver paisiblement au-dessus du bassin, ce lieu où vit une espèce unique au monde et protégée, le gecko vert de Manapany.



Nous invitons la population réunionnaise à signer massivement



Nous sommes là face à un choix de société : continuer la bétonisation et la privatisation du littoral en accroissant le développement d’infrastructures destinées à une clientèle fortunée. Ou alors, stopper l’hémorragie, instaurer le dialogue avec les habitants et permettre à ce site de redevenir ce qu’il était : un lieu de rencontre, de brassage populaire et culturel, ou tout simplement de pique-nique dominical.



Soyons solidaires, et engageons-nous pour défendre le “ti coin charmant”, un symbole du vivre-ensemble à La Réunion, de la richesse de la nature et de la beauté du sud sauvage.



Les signataires :





Adam Juliette, costumière

Aglio Mathilde, comédienne

Amemoutou-Laope Jean, musicien (Christine Salem, RoulerKiller)

Andoche Sully, lekrivèr, rakontèr

Appollo, scénariste

Association des Riverains de Manapany

Association Ziskakan

Aucuit Alice, artiste

Baré Zanmari, musicien chanteur

Beaulieu Mickael, musicien

Bélem Gaëlle, écrivaine

Benmira Rezkia, Incroyable Comestible St Pierre

Besse Pascale, musicienne

Binoche Béatrice, FRAC Réunion, amie du vivant

Blanc Pascal, recordman de la grande traversée des Alpes par le GR5, 2ème, 3ème et 4ème du Grand Raid, association « Esprit Aventurier »

Bonnecarrère Lola, comédienne

Bourire Mélanie, chanteuse, musicienne

Bourse Didier, Attac Réunion

Boyer Florence, chorégraphe

Brouard David, chorégraphe

Cadet Bruno, musicien

Cadet Jimmy, peintre

Cadou Eléonore, Maitre de Conférence

Campos Alexis, comédien

Carrère Ava, chanteuse, Sages Comme des Sauvages

Cazal Rémi, musicien, Grèn Sémé

Chaussalet Alexis, militant associatif

Chauvat Simon, Alternatiba Péï

Collectif 5000 pîe d’bwa

Collectif des Usagers du Jardin de Manapany

Colombani Ismaël, chanteur, Sages Comme des Sauvages

Dalo Laurent, musicien

De Sacco Carlo, chanteur, musicien, Grèn Sémé

Dènmont Cristof, artiste

Devi-Peters Ananda, chanteuse

Di Orio Emma, artiste plasticienne

Djebrouni Emmanuel, musicien

Ebrard Sandrine, artiste et pédagogue

Faham Marie, conteuse

Faivre Cyril, musicien

Folin Sebastien, journaliste et producteur engagé

Fontaine Anne, artiste plasticienne

Fontaine Valérie, manager

Fontano Vincent, auteur réalisateur

Gaba Bruno, musicien, éditeur

Gercara Brandon, artiste chercheur

Gernigon Alain, artiste

Givran Nicolas, metteur en scène

Gonthier Christophe, président association 3 peaks

Grondin Anny, conteuse

Hauss David, champion de triathlon, 4eme au JO de Londres

Herbiniere Jacky, Germin’acteur

Hippolyte, grand reporter, auteur bd

Hoarau Guillaume, footballeur

Hoarau Pauline, mannequin

Hoarau Thierry, photographe indépendant

Jace, street artist

Jad’, artiste

Julien Gregoire, musicien

Kamaty Maya, chanteuse

Kayo Nosy, auteur

Knopfel Pascal, graphiste

Kopp Jérémy, musicien

Lacaille Oriane, musicienne

Lacaille René, musicien

Lacaze Jean Marc, artiste plasticien

Lacroix-Herpin Philippe, enseignant et musicien

Lafare Gangama Teddy, artiste

Lafargue Eric, photographe

Lanfroy Marie, chanteuse (Saodaj’)

Lauret Elodie, musicienne

Lauret Eric, conteur comédien

Lauret Gilles, musicien, chanteur

Lauret Lionel, artiste

Lebot Germain, musicien

Legros Fabrice, auteur, compositeur, interprète

Lemarchand Elisabeth, sportive

Lisador Kéti, artiste conteuse

Lopez Tahaa, comédienne

Lung-Tung Guillaume, artiste, compagnie Carton mécanique

Maillot Vincent, artiste de cirque

Mallet Gaël, association culturelle Maudit Tangue

Manglou Gabrielle, artiste plasticienne

Medoc Elma Loïc, musicien

Mightylion Greg, musicien, chanteur

Monga Lolita, comédienne

Ninotta Dorothée, guitariste

Pasquet Flora, chanteuse

Payet Leila, chercheuse, arts visuels

Philippon Romain, photographe

Picot Bastien, chanteur

Pounia Gilbert, chanteur, auteur, compositeur

Prajet Karine, professeur de théâtre

Prianon Antonio, photographe

Quëland de St-Pern Yohann, artiste visuel

Ramboatinarisoa Willy, directeur EMA Réunion

Rivière Pierre Louis, écrivain

Rivière Thierry, artiste plasticien

Salèm Christine, chanteuse

Sicard Davy, musicien, chanteur

Soraya Thomas, chorégraphe

Sorres Alex, chanteur

Stéphane Kenklé, artiste peintre

Talpot Mickaël, musicien

Tehem, auteur bd

Vandermeersch Florence, illustratrice

Waro Danyèl, maloyèr

Yourte la Vanille, association culturelle de Bras Panon

Ziia, chanteuse, musicienne



En faisant bâtir un mur aux jardins de Manapany, Patrick Lebreton ne s’imaginait probablement être assiégé de toute part. Après les incidents survenus il y a deux semaines, qui avaient notamment débouché sur l’interpellation de deux personnes , le maire de Saint-Joseph a fait bloquer l’accès au site par des barbelés et un service de sécurité. Cette semaine, c’est même un mur qui a été construit pour empêcher l’accès côté plage.Comme le révèlent nos confrères du Quotidien dans leur édition de ce dimanche, ce nouveau rempart aura pour effet d’accentuer la contestation. La trentaine de militants voit arriver à leur côté une centaine de personnes en renfort. Une cavalerie qui compte en son fort parmi certains des plus illustres personnages de La Réunion. Des chanteurs, des sportifs, des associations, des chercheurs et aux autres artistes se sont unis dans un appel à sauver le "Ti Coin Charmant" et à signer la pétition. Selon eux, derrière les jardins de Manapany, c’est un véritable choix de société qui se cache.Nous, artistes, sportifs, responsables associatifs et syndicaux à La Réunion dénonçons la fermeture des “jardins de Manapany”.L’enjeu de la fermeture des jardins de Manapany et de leur avenir est immense et va bien au-delà des considérations locales ou politiques.Elle nous concerne tous.C’est un symbole et un choix d’avenir.Nous connaissions Manapany pour son petit paradis balnéaire, son écrin de verdure au dessus de l’océan, son amphithéâtre naturel bordé de vacoas et ses immenses banians connu par tous sous le nom de « ti coin charmant ».Après avoir condamné l’accès au lieu depuis plusieurs mois, le mercredi 7 octobre, la mairie de St Joseph a ordonné la construction d’un mur de béton pour définitivement fermer l’accès au site. Le temps où Luc Donat chantait le sourire et l’hospitalité qui habitait ce lieu semble désormais révolu.Depuis maintenant 10 semaines des riverains réclament à la mairie le droit d’être informé sur le devenir de ce lieu. Face à leurs interrogations légitimes, la mairie n’a jamais daigné présenter officiellement et publiquement les projets envisagés sur ce site.Pour seule réponse, nous assistons au déploiement d’engins de chantiers, à la présence de gardes privés, et à l’installation de clôtures et barbelés.Nous demandons solennellement à Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, de rouvrir l’accès à ce lieu préservé, à la beauté sauvage, où les familles, les enfants, les musiciens viennent se retrouver paisiblement au-dessus du bassin, ce lieu où vit une espèce unique au monde et protégée, le gecko vert de Manapany.Nous invitons la population réunionnaise à signer massivement la pétition lancée par le “collectif des usagers des jardins de Manapany” pour demander la réouverture du site.Nous sommes là face à un choix de société : continuer la bétonisation et la privatisation du littoral en accroissant le développement d’infrastructures destinées à une clientèle fortunée. Ou alors, stopper l’hémorragie, instaurer le dialogue avec les habitants et permettre à ce site de redevenir ce qu’il était : un lieu de rencontre, de brassage populaire et culturel, ou tout simplement de pique-nique dominical.Soyons solidaires, et engageons-nous pour défendre le “ti coin charmant”, un symbole du vivre-ensemble à La Réunion, de la richesse de la nature et de la beauté du sud sauvage.Adam Juliette, costumièreAglio Mathilde, comédienneAmemoutou-Laope Jean, musicien (Christine Salem, RoulerKiller)Andoche Sully, lekrivèr, rakontèrAppollo, scénaristeAssociation des Riverains de ManapanyAssociation ZiskakanAucuit Alice, artisteBaré Zanmari, musicien chanteurBeaulieu Mickael, musicienBélem Gaëlle, écrivaineBenmira Rezkia, Incroyable Comestible St PierreBesse Pascale, musicienneBinoche Béatrice, FRAC Réunion, amie du vivantBlanc Pascal, recordman de la grande traversée des Alpes par le GR5, 2ème, 3ème et 4ème du Grand Raid, association « Esprit Aventurier »Bonnecarrère Lola, comédienneBourire Mélanie, chanteuse, musicienneBourse Didier, Attac RéunionBoyer Florence, chorégrapheBrouard David, chorégrapheCadet Bruno, musicienCadet Jimmy, peintreCadou Eléonore, Maitre de ConférenceCampos Alexis, comédienCarrère Ava, chanteuse, Sages Comme des SauvagesCazal Rémi, musicien, Grèn SéméChaussalet Alexis, militant associatifChauvat Simon, Alternatiba PéïCollectif 5000 pîe d’bwaCollectif des Usagers du Jardin de ManapanyColombani Ismaël, chanteur, Sages Comme des SauvagesDalo Laurent, musicienDe Sacco Carlo, chanteur, musicien, Grèn SéméDènmont Cristof, artisteDevi-Peters Ananda, chanteuseDi Orio Emma, artiste plasticienneDjebrouni Emmanuel, musicienEbrard Sandrine, artiste et pédagogueFaham Marie, conteuseFaivre Cyril, musicienFolin Sebastien, journaliste et producteur engagéFontaine Anne, artiste plasticienneFontaine Valérie, managerFontano Vincent, auteur réalisateurGaba Bruno, musicien, éditeurGercara Brandon, artiste chercheurGernigon Alain, artisteGivran Nicolas, metteur en scèneGonthier Christophe, président association 3 peaksGrondin Anny, conteuseHauss David, champion de triathlon, 4eme au JO de LondresHerbiniere Jacky, Germin’acteurHippolyte, grand reporter, auteur bdHoarau Guillaume, footballeurHoarau Pauline, mannequinHoarau Thierry, photographe indépendantJace, street artistJad’, artisteJulien Gregoire, musicienKamaty Maya, chanteuseKayo Nosy, auteurKnopfel Pascal, graphisteKopp Jérémy, musicienLacaille Oriane, musicienneLacaille René, musicienLacaze Jean Marc, artiste plasticienLacroix-Herpin Philippe, enseignant et musicienLafare Gangama Teddy, artisteLafargue Eric, photographeLanfroy Marie, chanteuse (Saodaj’)Lauret Elodie, musicienneLauret Eric, conteur comédienLauret Gilles, musicien, chanteurLauret Lionel, artisteLebot Germain, musicienLegros Fabrice, auteur, compositeur, interprèteLemarchand Elisabeth, sportiveLisador Kéti, artiste conteuseLopez Tahaa, comédienneLung-Tung Guillaume, artiste, compagnie Carton mécaniqueMaillot Vincent, artiste de cirqueMallet Gaël, association culturelle Maudit TangueManglou Gabrielle, artiste plasticienneMedoc Elma Loïc, musicienMightylion Greg, musicien, chanteurMonga Lolita, comédienneNinotta Dorothée, guitaristePasquet Flora, chanteusePayet Leila, chercheuse, arts visuelsPhilippon Romain, photographePicot Bastien, chanteurPounia Gilbert, chanteur, auteur, compositeurPrajet Karine, professeur de théâtrePrianon Antonio, photographeQuëland de St-Pern Yohann, artiste visuelRamboatinarisoa Willy, directeur EMA RéunionRivière Pierre Louis, écrivainRivière Thierry, artiste plasticienSalèm Christine, chanteuseSicard Davy, musicien, chanteurSoraya Thomas, chorégrapheSorres Alex, chanteurStéphane Kenklé, artiste peintreTalpot Mickaël, musicienTehem, auteur bdVandermeersch Florence, illustratriceWaro Danyèl, maloyèrYourte la Vanille, association culturelle de Bras PanonZiia, chanteuse, musicienne