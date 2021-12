A la Une . Une centaine de médicaments sur liste noire : Vérifiez les vôtres

La revue Prescrire vient de publier un bilan sur les médicaments qu'il vaut mieux éviter de prendre. 105 figurent sur la liste pour 2022. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 11 Décembre 2021 à 16:48





Retrouvez ci-dessous le rapport de Prescrire qui liste les médicaments sur liste noire et détaille l'analyse réalisée;



Chaque année, Prescrire actualise son bilan des médicaments à écarter des soins. La revue se donne pour mission "d'aider à choisir des soins de qualité, et éviter des dommages disproportionnés pour les patients". Prescrire explique que sa liste noire compte "105 médicaments autorisés mais plus dangereux qu'utiles".

Pour_mieux_soigner_des_medicaments_a_ecarter___bilan_2022.pdf (1.09 Mo)







