Une centaine de manifestants à la marche citoyenne ce 14 juillet

A l'appel d'ATTAC, de la Ligue des Droits de l'Homme, de la France Insoumise, Extinction Rebellion, et les syndicats FSU et CGT, 100 personnes manifestaient ce matin à Saint-Denis. Publié le Mardi 14 Juillet 2020

Une marche citoyenne, réunissant une centaine de personnes, se tenait ce matin, en même temps que les célébrations du 14 juillet au Jardin de l'Etat. Des citoyens en colère contre la politique gouvernementale, et surtout contre les nominations de Gérald Darmanin à l'Intérieur et Eric Dupont-Moretti à la Justice. Le premier est accusé de viol, tandis que le second a plusieurs fois tenu des propos sexistes.



Ainsi, les pancartes brandies par les manifestants étaient-elles éloquentes: "Ministre du viol, ministre de la honte", "La culture du viol en marche", ou encore "Et pourquoi pas Polanski à la culture?".



A cette occasion, la LDH s'est adressée aux citoyens:



"Citoyennes et Citoyens de la Réunion,



Le 14 Juillet nous rappelle que la chose publique, la République, est notre affaire à tous. Après avoir marché ensemble pour marquer notre volonté commune de faire vivre et refonder notre citoyenneté, nous voici réunis au pied de cette Colonne de la Victoire qui commémore ceux qui sont passés avant nous et avant nous, ont combattu pour nos valeurs partagées de Liberté, d’Egalité et de Fraternité.



C’est le moment de nous souvenir de notre histoire commune pour tenter de tracer les perspective d’un chemin d’avenir qui sera ce que notre citoyenneté en fera.



L’accélération des mutations de notre temps, avec le changement climatique, la mondialisation, la transition numérique ; les difficultés économiques et sociales de grande ampleur qui sont devant nous à la suite des événements liés à l’épidémie Covid 19, avec le chômage et les inégalités qui menacent de s’aggraver ; le défi démocratique qui nous est posé, avec le manque de participation aux récents scrutins et les tentations autoritaires qui se manifestent, y compris dans la gestion du maintien de l’ordre : voilà quelques-uns des traits qui caractérisent notre situation actuelle.



Cette situation, qui porte de grandes interrogations, appelle une mobilisation de notre citoyenneté.



Au-delà de tel ou des tel choix ou préconisation que nous pouvons porter en matière de politiques publiques, permettez-nous de vous dire, au nom de la Ligue des Droits de l’Homme, que notre situation actuelle, à la Réunion en particulier, nous invite ensemble à reconnaître d’abord une et première exigence : celle de davantage de SOLIDARITÉ, entre citoyennes et citoyens et entre organisations de la société civile réunionnaise.



La solidarité, c’est d’abord se parler davantage entre nous, nous attacher à organiser un dialogue citoyen véritable. Cela veut dire : sans méconnaître les rapports de forces, engager un dialogue où chacun ne se borne pas à s’adresser à ses partisans déjà convaincus mais s’efforce d’écouter ceux qui sont d’un avis différent et à échanger avec eux.



C’est pourquoi, à la suite de cette marche citoyenne du 14 Juillet, nous avons dans l’idée de proposer à tous ceux qui voudront se joindre à ce projet, de coorganiser un Forum Démocratique Réunionnais qui aborderait, dès la rentrée et dans l’esprit d’un « printemps démocratique », toutes les questions et urgences posées par notre situation actuelle dans une perspective de responsabilité réunionnaise et citoyenne.



Dans les prochaines semaines, nous pensons donc vous saisir de ce projet qui pourrait déboucher, si nous en décidons ainsi, sur l’idée d’une prochaine Conférence territoriale de l’action publique, élargie aux représentants de la société civile.



Nous vous invitons à dire avec nous : VIVE NOTRE CITOYENNETÉ !

Nous allons maintenant déposer une gerbe au pied du monument aux morts, pour nous souvenir non seulement de notre passé mais aussi, comme disait Aragon, de notre avenir."









