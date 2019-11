La grande Une "Une catastrophe", "mon transport préféré", "il faut plus de bus" : Les usagers Car Jaune sont partagés 13 nouveaux bus seront ajoutés à la flotte du réseau Car Jaune avant la fin de l’année, a annoncé la Région Réunion ce lundi. Une nouvelle qui devrait satisfaire de nombreux usagers, lassés de se voir refuser l’accès dans des cars souvent trop pleins. Ces 1 200 places supplémentaires sont un bonus pour les voyageurs déjà satisfaits du réseau.

Nous les avons rencontrés à la gare routière de Saint-Denis :

Une catastrophe pour Virginie:



"C’est une catastrophe. On dit que les gens utilisent trop la voiture à La Réunion, mais si les cars étaient à l’heure, et si on avait de la place dedans pour aller bosser, peut-être qu’il y aurait un peu moins de voitures."



"Il y a tout le temps des retards, après quand c’est dû aux embouteillages c’est tout à fait compréhensible, mais lorsque les cars ne respectent pas non plus les horaires à l’arrêt, […] vous restez sur le carreau parce qu’il est passé 10 minutes trop tôt."



"Et lorsqu’ils sont pleins, et qu’on n'accepte pas de vous prendre. Ça arrive tout le temps parce qu’ils n’ont pas le droit de prendre les gens debout dans le bus."



"Sans compter les problèmes de sécurité le soir. Sur les derniers cars de la journée, il y’a des gens qui sont des fois alcoolisés, c’est pas de la faute spécialement des chauffeurs qui sont parfois dans la difficulté par rapport à ça, mais il faudra bien faire quelque chose !"



"Pendant les vacances scolaires, c’est encore pire, tous les marmailles utilisent le bus, ce qui est normal, mais du coup il n’y a plus de place pour les gens qui vont bosser"



"Il faut beaucoup plus de bus, plus de rotations, mais des rotations intelligentes."



Pour Virginie, les seules lignes qui fonctionnent correctement pour se rendre dans l’ouest depuis le chef-lieu sont les lignes de tourisme, mais à 5 euros l’aller, le tarif est trop élevé pour envisager de la prendre quotidiennement pour aller travailler.



Plus de bus pendant les fêtes pour Anne-Marie:



"Je voyage deux à trois fois par jour, entre Saint-Denis Sainte-Marie et Saint-André. C’est un bus que j’aime bien parce qu’on est à l’aise dedans, comme si on était dans sa voiture. C’est propre, il y a un respect dans ce bus, c’est très bien."



"Ils sont à l’heure, ils sont réglos, il y a de très bons chauffeurs !"



"Mais pendant les fêtes, il faudrait mettre plus de bus parce qu’il y a des gens qui restent à terre. C’est bientôt Noël, il y a beaucoup de monde, il y a la foule un peu partout, il faut peut-être un deuxième bus en plus !"





Plus d’entretien pour Pascal:



"Il manquait une poignée de fauteuil la dernière fois que j’ai voyagé, il faudrait peut-être un peu plus d’entretien à l’intérieur des bus, mais sinon tout se passe bien."



"Les week-ends il y a un peu moins de créneaux, on n’a pas le choix, mais tout le monde a le droit d’avoir son week-end aussi !"



Dietrish, étudiant satisfait:



"Pour moi le réseau Car Jaune est très bien. Je l’utilise pour me rendre à la fac, et je n’ai rien à redire."



À lire également : Car jaune se dote de 13 nouveaux bus dont 3 à étage