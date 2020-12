A la Une .. Une campagne pour ne pas oublier les dépistages du cancer malgré la crise sanitaire

Le Centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRCDC) de La Réunion veut profiter de cette période de fête pour rappeler l’importance de se faire dépister malgré la crise sanitaire. L’association va donc envoyer un courrier invitant les personnes potentiellement concernées à ne pas oublier ce geste salutaire.

Par NP - Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 18:36 | Lu 241 fois

Le communiqué de la CRCDC La Réunion:





A l'heure du bilan de fin d'année,

faites le tri dans vos courriers Santé

prenez en main votre invitation aux dépistages !

Offrez-vous ce précieux cadeau



Le Covid prend le monopole des questions santé ces derniers temps. Pour autant les autres sujets de prévention doivent toujours être pris au sérieux. C'est le cas du dépistage des cancers. A La Réunion, comme partout en France, on observe une évidente baisse des taux de participation. Même s'il est nécessaire d'avoir le recul d'au moins 2 ans pour évaluer la portée des chiffres.



L'équipe du centre de coordination des dépistages des cancers traite entre autres, l'envoi chaque année de près de 400 000 invitations par courrier aux réunionnaises et aux réunionnais concernés par le dépistage organisé des cancers. Moins de la moitié d'entre eux passent à l'acte , alors que ça peut sauver des vies.



Qui est concerné ? Qui est censé recevoir ce courrier à domicile ?



1 réunionnais(e) sur 3 est concerné(e) par le dépistage des cancers. Mais on est tous concernés de près ou de loin. Si ce n'est pas moi directement, c'est un proche à qui je peux passer le message.



A. Dépister le cancer du sein >



Vous êtes une femme âgée entre 50 & 74 ans, vous êtes invitée à faire une mammographie, associée à un examen clinique tous les 2 ans.



CHIFFRES Dépistage cancer du sein

123 000 femmes réunionnaises concernées

333 cancers détectés en 2018/2019





B. Dépister le cancer du col de l'utérus :



Vous êtes une femme âgée entre 25 & 65 ans,

vous êtes invitée à faire un frottis (sage femme, médecin traitant ou gynécologue) :

de 25 à 30 ans : tous les 3 ans

entre 30 à 65 ans : tous les 5 ans CHIFFRES Dépistage cancer du col de l'utérus

242 000 femmes réunionnaises concernées

59 cancers détectés en 2013





C. Dépister le cancer du côlon :



Vous êtes une femme ou un homme, âgé(e) entre 50 & 74 ans, vous êtes invité(e) à faire un test immunologique tous les 2 ans.



CHIFFRES dépistage cancer du côlon :

235 000 hommes et femmes concernés

121 cancers détectés en 2018/2019



Rappel ! pourquoi faire un dépistage ? Est-ce bien gratuit ?



Dépister permet de diagnostiquer précocement certains cancers et d'éviter ainsi des traitements lourds. Dans certains cas, le dépistage peut même permettre de détecter des lésions précancéreuses et de les traiter avant qu'elles ne se transforment en cancer.



90% des cancers peuvent être guéris s'ils sont pris à temps ! Dans le cadre du dépistage organisé, l'analyse est prise en charge à 100 %, sans avance de frais !



Le CRCDC Réunion, depuis plus de 16 ans à vos côtés



Depuis 2004, d'abord en tant que Mammorun, ensuite Run Dépistages, nous appliquons les programmes de dépistage des cancers sur La Réunion, conformément aux orientations du Plan Cancer de L'Institut National Du Cancer (INCa) au même titre que tous les CRCDC de France.



Pour information, contactez notre équipe aux horaires de bureau au 0262 30 90 90 . Vous pouvez également nous écrire des messages via mail & la page facebook.



Mail : crcdc-reunion@orange.fr

Page Facebook :

Le site de l'INCa



Et partagez votre expérience via le #Largpalokor



Prenez soin de votre santé, de votre corps. Faites votre dépistage & pensez au sport et à la meilleure nutrition. Partagez l'exemple en publiant vos réussites sur Facebook ou Instagram #largpalokor A l'heure du bilan de fin d'année,prenez en main votre invitation aux dépistages !Le Covid prend le monopole des questions santé ces derniers temps. Pour autant les autres sujets de prévention doivent toujours être pris au sérieux. C'est le cas du dépistage des cancers.Même s'il est nécessaire d'avoir le recul d'au moins 2 ans pour évaluer la portée des chiffres.L'équipe du centre de coordination des dépistages des cancers traite entre autres, l'envoi chaque année de prèsinvitations par courrier aux réunionnaises et aux réunionnais concernés par le dépistage organisé des cancers., alors que ça peut sauver des vies.1 réunionnais(e) sur 3 est concerné(e) par le dépistage des cancers. Mais on est tous concernés de près ou de loin. Si ce n'est pas moi directement, c'est un proche à qui je peux passer le message.Vous êtes une femme âgée entre 50 & 74 ans, vous êtes invitée à faire une mammographie, associée à un examen clinique tous les 2 ans.Vous êtes une femme âgée entre 25 & 65 ans,vous êtes invitée à faire un frottis (sage femme, médecin traitant ou gynécologue) :Vous êtes une femme ou un homme, âgé(e) entre 50 & 74 ans, vous êtes invité(e) à faire un test immunologique tous les 2 ans.Dépister permet de diagnostiquer précocement certains cancers et d'éviter ainsi des traitements lourds. Dans certains cas, le dépistage peut même permettre de détecter des lésions précancéreuses et de les traiter avant qu'elles ne se transforment en cancer.90% des cancers peuvent être guéris s'ils sont pris à temps ! Dans le cadre du dépistage organisé, l'analyse est prise en charge à 100 %, sans avance de frais !Depuis 2004, d'abord en tant que Mammorun, ensuite Run Dépistages, nous appliquons les programmes de dépistage des cancers sur La Réunion, conformément aux orientations du Plan Cancer de L'Institut National Du Cancer (INCa)Pour information, contactez notre équipe aux horaires de bureau au 0262 30 90 90 . Vous pouvez également nous écrire des messages via mail & la page facebook.Mail : crcdc-reunion@orange.frPage Facebook : CRCDC LaRéunion Le site de l'INCa https://www.e-cancer.fr/ Prenez soin de votre santé, de votre corps. Faites votre dépistage & pensez au sport et à la meilleure nutrition. Partagez l'exemple en publiant vos réussites sur Facebook ou Instagram #largpalokor





Publicité Publicité