A la Une ... Une campagne de prévention d'ampleur pour lutter contre l'usage du téléphone au volant

C'est une première dans l'île. La préfecture de La Réunion, en partenariat avec Orange Réunion, lance une campagne de sensibilisation d'un mois sur la dangerosité de l'usage du téléphone au volant. Cette campagne verra la mise en place de près de 300 panneaux 4x3 à travers l'île mais aussi de 50 panneaux éphémères aux abords de zones accidentogènes et/ou à fort ralentissement. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 10 Novembre 2020 à 11:56 | Lu 157 fois

Cette campagne de grande ampleur, intitulée "On peut faire des choses incroyables avec son mobile. Mais pas en conduisant", débutera dès demain avec l'installation des affiches 4m x 3m pour une durée de 7 jours tandis que les 50 panonceaux seront eux visibles jusqu'au 11 décembre prochain.



Après une baisse de la mortalité routière sur 10 ans dans l'île (78 tués en 2004 contre 39 tués en 2013) et un palier de 49 tués en moyenne entre 2014 et 2018, le nombre de tués en 2019 est descendu sous le seuil des 40. Des décès encore trop nombreux sur nos routes, d'où la mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux sur les risques de l'usage du portable au volant, un véritable "fléau" indique Véronique Beuve, sous-préfète en charge de la sécurité routière dans l'île. En effet, au niveau national, ce sont près de 435.000 infractions (+7% par rapport à 2018) qui ont été relevées concernant l'utilisation du téléphone ou des oreillettes au volant et près de 60% des Français utilisent leur smartphone en conduisant, contre 46% en 2016.



Ces dernières années, le téléphone est devenu l’une des principales causes d’accidents sur la route avec la vitesse et l’alcool. Ainsi, près d’un accident corporel sur 10 serait lié à l’utilisation du téléphone en conduisant. De plus, téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d’accident et même de 23 lorsque le conducteur lit un message en conduisant.

À La Réunion, près de 7000 infractions liées à l'utilisation du portable au volant son enregistrées chaque année. Un chiffre qui sera probablement très en dessous de cette moyenne pour 2020, puisqu'à fin septembre 2020, le nombre d'infractions liées au téléphone au volant était aux alentours de 3 407, contre 6 810 fin 2018. Une baisse qui peut s'expliquer par les deux mois de confinement que l'île a traversé entre mars et mai avec moins de voitures sur les routes. "Avec la campagne lancée avec Orange, le but est de rester sous la barre des 5 000 infractions en 2020 pour tenter d'endiguer ce fléau", espère Véronique Beuve. Sur près de 800 accidents enregistrés, près de 80, soit 1/8e, ont été incités par l'utilisation du téléphone dans l'île a martelé la sous-préfète.



Comme rappelé par cette dernière, téléphoner en conduisant, en plus d'être puni d'une amende forfaitaire de 135 euros et d'un retrait de 3 points du permis de conduire, est désormais passible depuis le 22 mai 2020 d'une suspension du permis de conduire de deux mois si le conducteur téléphone au volant et commet simultanément une autre infraction routière (non-respect de distance de sécurité, non-respect des feux de signalisation, non-respect des vitesses, non-respect de la priorité, etc...).







Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité