International Une caméra plus petite qu’un grain de riz

C’est une caméra plus petite qu’un grain de riz qu’AT&S Technology a réussi à créer. Ultra compacte et miniaturisée, elle est capable de fournir des images en haute définition et en couleurs. Par Alexandre Vellayoudom - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 15:12

Des chercheurs de l’Université de Princeton et de l’Université de Washington ont fait appel à la technologie de la métasurface (technique qui capte la lumière au moyen de plus d’un million de nano-antennes optiques) pour mettre au point une caméra miniature, plus petite qu'un grain de riz. De quoi révolutionner le monde de l’image et de la médecine.



Une caméra à caractère révolutionnaire



Avec sa taille de 1 mm² et son poids d’environ 1 gramme, elle est 560.000 fois plus petite qu’une caméra conventionnelle. Cette minuscule caméra peut être installée dans les smartphones, mais aussi dans les casques de réalité virtuelle et surtout dans les appareils à caractères médicaux tels que les endoscopes.



Elle dispose d’une qualité d’image accrue, comme l’affirme Markus Maier, Global Account Manager chez AT&S : "Le capteur d'image crée non seulement des images nettes grâce à sa résolution de 100.000 pixels, mais il a également une faible consommation d'énergie grâce à notre architecture de connexion intelligente".



Une utilité médicale



Dans le domaine de la science et de la médecine, la miniaturisation devient de plus en plus importante, mais surtout nécessaire.



Médicalement parlant, cette caméra miniature représente une avancée révolutionnaire, puisqu’elle permettrait aux médecins de voir beaucoup plus facilement à l'intérieur du corps humain. Ainsi, cela pourrait offrir aux patients un confort qu’il ne possédaient nullement auparavant.