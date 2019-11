Une cagnotte pour sauver le premier bar à chats de La Réunion

Le Matouccino Cat Café avait beaucoup fait parler de lui à son ouverture au début de l’année. Avec son concept original venu du Japon, ce café était le premier de La Réunion à proposer la dégustation de boisson en présence des chats qui habitent les lieux.Tous ces félins ont été sauvés de la rue, mais aujourd’hui une nouvelle menace plane sur eux.Le café se retrouve dans une position financière difficile suite à différents aléas. C’est pourquoi son créateur, a lancé une cagnotte en ligne pour permettre aux amoureux des chats et à tous les autres de lui venir en aide s’ils le souhaitent L’objectif étant de rouvrir l’établissement le plus vite possible pour relancer l’activité, et continuer de garantir le bien-être de ses pensionnaires à moustaches : Titi, Jayce, Wodet, Cléo, Woody, Baboo, Diesel, Félix, Délis, Cyber, Royal, Simba, Nala, Sysy.