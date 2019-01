Une cagnotte pour le boxeur Christophe Dettinger dépasse 66.000 euros

Des proches de l'ancien boxeur professionnel Christophe Dettinger ont ouvert une cagnotte Leetchi pour lui venir en aide et notamment payer ses frais d'avocat.Intitulée "Cagnotte officielle en soutien à Christophe Dettinger", elle enregistre déjà, en fin de journée, des promesses de dons d'un montant de 66.000 euros de dons.Rappelons que Christophe Dettinger est accusé d'avoir agressé à coups de poing deux gendarmes samedi à Paris lors de "l'acte VIII" du mouvement.L'ancien champion de France 2007 et 2008 des lourds-légers a admis dans une vidéo mise en ligne par sa belle-sœur avoir "mal réagi", tout en affirmant s'être "défendu" face aux violences policières.En commentaire de cette vidéo, un lien renvoie à la cagnotte présentée comme "la seule et unique officielle validée par sa famille".Sur la page Leetchi, Christophe Dettinger est présenté comme "notre boxeur national". "Tous les week-ends, cet homme a défendu pacifiquement ses idées, celle des gilets jaunes. Ce week-end face à la pression il a pris un risque pour défendre les manifestants. Malheureusement il risque de servir d'exemple. Aidons le dans ce combat, il ne doit pas être le seul à payer".