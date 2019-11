Une cagnotte lancée pour venir en aide aux Réunionnais SDF d'Île-de-France

Une cagnotte en ligne a été lancée par "Réunionnais IdFrance" et "Solidarité Kréol 974" pour venir en aide aux Réunionnais sans-abri en Île de France.Les fonds récoltés "permettront de financer un repas chaud et petit-déjeuner pour chaque sans-abri au moins deux à trois fois par semaine. Nous les aiderons aussi dans les démarches administratives", est-il indiqué.Parallèlement, ces deux groupes d'entraide procèdent à un recrutement de bénévoles partout en France. "Ces derniers, quel que soit leur lieu de résidence, auront pour mission de participer à nos maraudes et à nos actions de terrain. Mais aussi, nous aider dans des démarches administratives et sociales, car notre but est d’aider mais aussi d’accompagner les personnes en détresse."Le lien vers la cagnotte : https://lydia-app.com/collect/93126-reunionnais-es-sans-abri