Une cagnotte Leetchi pour les policiers en réponse à celle de Christophe Dettinger

Le président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Renaud Muselier, a lancé aujourd'hui une cagnotte en ligne sur le site Leetchi pour venir en aide aux forces de l’ordre blessées lors de manifestations de "Gilets jaunes", en réaction à la cagnotte de l’ex-boxeur Christophe Dettinger, soupçonné d’avoir agressé deux gendarmes à Paris samedi."Quand on s’attaque à un policier, à un gendarme ou à un sapeur-pompier, c’est en réalité à la France que l’on s’attaque", écrit Renaud Muselier.Le président de la région PACA veut soutenir les 1.050 policiers, gendarmes et pompiers blessés depuis le début du mouvement des "Gilets jaunes"."Celles et ceux qui mettent leur vie en danger pour protéger la nôtre et faire respecter l’ordre républicain en France font face à un déferlement de violence et de haine absolument intolérable", ajoute-t-il.Cette contre-cagnotte a recueilli 100.000 euros de dons en seulement quelques heures