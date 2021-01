Une cagnotte Leetchi ouverte pour aider les proches d'Yvonne Huynh

Comme nous l'apprend Le Parisien, le troisième régiment d'artillerie de marine où Yvonne Huynh s'était engagée en 2006 a en effet créé une cagnotte sur la plateforme Leetchi La cagnotte, baptisée "Pour Yvonne et son fils" et ouverte ce dimanche, a déjà récolté près de 15 000 euros de dons venant pour l'heure de plus de 450 personnes.Une somme qui servira notamment à "aider son fils et sa famille face aux frais à venir", expliquent les anciens compagnons d'armes et les amis d'Yvonne Huynh sur la plateforme.Ces derniers ont accompagné leurs dons de messages de soutien à destination de la famille de la militaire, passée notamment par le RSMA de La Réunion où elle avait exercé en tant que chef de groupe entre 2014 et 2017.