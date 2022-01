Vidéo - Une boutique dévorée par les flammes, la structure risque de s'effondrer

La boutique "Le Voyageur" a été la proie des flammes ce dimanche soir dans le centre ville de Saint-Denis. L'incendie un temps maîtrisé a repris de plus belle en seconde partie de soirée mais le phénomène est connu, selon le patron du SDIS.



L’origine serait accidentelle. Un néon situé au 1er étage du magasin aurait provoqué l’incendie. Il n’y a pas de victime car il n’y avait personne sur place au moment du sinistre.



Les sapeurs pompiers ont été confrontés à un feu qui a repris en seconde partie de soirée. Le colonel Frédéric Leguiller, directeur du SDIS 974, explique pourquoi, même plusieurs heures après le début de l’incendie, l’impression donnée est celle que le feu continue de se propager. Il n’en est rien.



"En fait c’est très trompeur, l’incendie était couvant dans la réserve. Il n’y avait pas beaucoup de flammes, ce n’est pas un feu très ventilé", nous explique-t-il à 22h. Il y a beaucoup de fumée qui s’est accumulée et à un moment donné, ça monte en pression et c’est à ce moment-là que les flammes sortent."



Après avoir été dévoré par les flammes, la structure présente un risque majeur d’effondrement selon les autorités présentes.