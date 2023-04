Une belle prestation de "The ROOKIES", artistes en herbe de l’EAIO, lors de la finale du Son du Bahut

Des nouvelles de nos jeunes musiciens « the Rookies », de l’école artistique intercommunale de l’Ouest (EAIO), qui ont participé à la finale du « Son du Bahut », mercredi 19 avril dernier au Théâtre des Bambous.

Le « Son du bahut » chapeauté par la Délégation Académique à l’Éducation Artistique et à l’Action Culturelle (DAAC), est un tremplin pour de nombreux artistes. Une opportunité de pouvoir se produire dans les conditions d’un live professionnel et de se faire connaître du public et des professionnels. A cette occasion, le groupe « The Rookies » avait passé les sélections, lors de sa dernière performance au mois de février, sur la scène du Kerveguen.

Pour cette dernière ligne droite, les jeunes musiciens ont proposé des reprises et des compositions aux sonorités rock & pop en anglais. Même si la victoire n’a pas été remportée par ce jeune groupe d’adolescents originaires de La Possession et de Saint-Paul, une belle prestation énergique et fun était au rendez-vous.

Une véritable fierté pour l’EAIO de voir ces jeunes talents révélés sous l’œil averti de professionnels et appréciés du grand public. Leur avenir semble prometteur !

Encore bravo à eux.