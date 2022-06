Météo Une belle journée lumineuse

Le soleil sera bien présent et ce tout au long de la journée sur la majeure partie de l'île. Météo France note également la présence d'un vent de Sud-Est toujours aussi vigoureux. Par NP - Publié le Vendredi 24 Juin 2022 à 06:44

La journée s'annonce ensoleillée et lumineuse sur le département. Quelques nuages se promènent cependant le long des régions Sud-Est, apportant de rares précipitations en matinée.



L'après midi, quelques nuages se développent le long des versants montagneux, sans altérer l'impression de beau temps. C'est sur les hauteurs de l'Ouest jusqu'à la Possession où les nuages seront un peu plus nombreux. Poussés par le vent, ces derniers glissent vers le bord de mer et apportent un peu d'ombrage. Les autres régions littorales conservent de larges éclaircies.



Le vent est à la fête. En effet, de Sud-Est, les rafales avoisinent les 65 à 70 km/h sur Saint Pierre et Saint Leu par exemple. Sur Sainte Marie, Saint André et Saint Benoît, les valeurs sont proches de 60 km/h. Les hauteurs ne sont pas oubliées avec 65 km/h sur le Volcan et 75 à 80 km/h sur les hauteurs de Sainte Rose. Les brises prédominent sur Saint Paul et le Port.



Les températures maximales varient de 22°C à Saint Philippe, 24 à 26°C pour les autres régions littorales. Dans les hauts, 18°C sont prévus pour Cilaos et Salazie, 14°C au Volcan.



La mer est forte sur la côte Sud, notamment de la Pointe au Sel à la Pointe de la Table, avec une houle de Sud comprise entre 2 mètres 50 et 2 mètres 70 l'après-midi. La mer reste agitée sur la côte Nord.