Météo Une belle journée ensoleillée

Les températures sont encore fraîches mais de belles périodes ensoleillées sont attendues des plages jusqu’aux sommets. Par NP - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 06:37

Au lever du jour, un soleil radieux règne sur la majeure partie du département. Ce temps agréable se poursuit une bonne partie de la matinée. Au fil des heures, les cumulus prennent position le long des remparts mais ces derniers laissent les sommets au delà de 2000 mètres dégagés . L'après midi, la couverture nuageuse s'étoffe dans l'intérieur sans altérer la sensation de beau temps, elle finit par déborder lentement vers le nord et le nord-ouest, venant ombrager temporairement la route du littoral. Partout ailleurs sur la côte, les éclaircies dominent.



En fin de journée et soirée, des averses venues du large viennent contrarier les festivités de la fête de la musique dans le sud, entre l’Étang-Salé et Saint-Philippe.



Côté températures, les maximales sont plutôt fraîches dans les hauts avec 12 à 13°C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Maïdo, 16°C à Cilaos, 22 à 25°C dans les bas et 27°C au Port.



Le vent de secteur Sud-Est est toujours soutenu. Les rafales sont proches de 50 à 60 km/h le long des plages de l'Ouest ainsi que sur le littoral Est, de Sainte-Suzanne à Sainte-Rose. Il faiblit dans les hauts.



La mer est agitée au vent, forte de la Pointe des Aigrettes à l'Anse des Cascades, au déferlement de la houle de secteur Sud comprise entre 2 mètres 50 et 3 mètres.