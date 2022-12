A la Une . Une belle journée ensoleillée s’annonce, malgré de la grisaille dans l’Est ce matin

Pour cette journée du 27 décembre, les prévisions de la journée s’annoncent bonnes pour la majorité du département. Malgré quelques nuages ce matin, le beau temps et la chaleur vont dominer sur l’île. Par La rédaction - Publié le Mardi 27 Décembre 2022 à 06:49

Le bulletin de Météo-France:



Il a faiblement plu la nuit dernière à l'Est d'une ligne Sainte-Marie/Saint-Joseph en passant par les Hauts de Sainte-Rose. Hormis de petites grisailles matinales encore présentes sur la partie orientale de l'île avec toujours quelques averses associées, le temps est partout ailleurs sec, ensoleillé et plutôt agréable en matinée. Alors que les éclaircies reviennent progressivement dans l'Est au fil des heures, les nuages s'installent dans les hauts mais sans altérer l'impression de beau temps. L'après-midi s'annonce plus nuageux dans l'intérieur avec çà et là de modestes ondées, plus fréquemment dans les hauts du Nord-Ouest ou vers les plaines. Dans les cirques, nuages et éclaircies se partagent le ciel mais le bleu reste prédominant.



La frange littorale reste majoritairement au soleil, exception faîte du Nord-Ouest vers Saint-Paul, Le Port et la Possession où les nuages s'étalent vers l'Océan, pouvant laisser échapper quelques gouttes. Le volcan continue également de profiter d'un temps sec et lumineux. Les températures sont globalement de saison; au plus chaud de ce mardi, elles dépassent 30°C sur la majorité de la côte, 26°C à Cilaos et 18°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob. L'alizé conserve sa vigueur avec des rafales qui flirtent avec les 60 km/h sur le littoral Nord et 70 km/h entre Langevin et Saint-Louis en passant par Saint-Pierre. Dans les plaines, des pointes voisines de 40 km/h sont attendues. La mer est peu agitée, agitée aux endroits ventés. Une petite houle d'alizé comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres déferle de la Pointe de Langevin à Champ-Borne en passant par la Pointe des Cascades.