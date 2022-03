Une belle journée avec peu d'averses

Le bulletin du jour :



Les jours se suivent et se ressemblent. La matinée est ensoleillée avec quelques nuages circulant sur le littoral Est. Une ondée apporte un peu d'humidité à Sainte-Rose mais partout ailleurs, le temps reste sec. Au cours de la matinée, les nuages de pentes se forment dans l'intérieur de l'île. En premier lieu dans la région de Salazie, Takamaka et le flanc Est du Piton de la Fournaise, puis dans les hauts de l'Ouest. Peu à peu les nuages rentrent dans les cirques de Mafate et de Cilaos. Enfin, au cours de l'après-midi, des averses localisées se déclenchent avec une préférence pour les hauts de Saint-Leu, de la Possession et la région du Tampon ; elles finissent leur course vers Saint-Denis ou la route du littoral. Elles s'estompent pour laisser place à de belles éclaircies en soirée.



L'alizé reste faible avec tout au plus des pointes voisines de 40 à 50 km/h entre Saint-Philippe et Saint-Pierre et vers Sainte-Marie. Un vent de Sud s'installe temporairement sur les plages l'après-midi, il souffle légèrement plus fort que la veille.



La mer est belle ou peu agitée sur la côte Ouest. Elle est agitée de Saint-Joseph à Champ-Borne au déferlement d'une petite houle d'alizé voisine de 1,50 mètre.