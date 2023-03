La grande Une Une barquette de 250g de tomates n'en contenait que 180g

Mauvaise surprise ce jeudi pour la cliente d'un supermarché qui a découvert que la barquette de 250g de tomates cerises qu'elle comptait acheter en pesait beaucoup moins. Elle met en garde les autres consommateurs.

En faisant ses courses ce jeudi soir, la cliente d’un supermarché du Nord s’est rendue compte que la barquette de tomates cerise qu’elle s'apprêtait à mettre dans son caddie semblait bien légère. Elle décide alors de peser la barquette qui annonce un poids 250 grammes. Sur la balance, le produit affiche un poids net de seulement 180g, soit 70g de moins…



Contactée, la coopérative qui distribue ce produit déplore cet événement dont elle se dit surprise et qui selon le responsable reste “anecdotique”.

Un système de contrôle pourtant mis en place



"On a un système de contrôle de qualité, de pesée, on est rigoureux là-dessus, on a des contrôles. Je vois très mal mes produits arriver à moins de 200g. il peut manquer 5g, 10g parce qu’il y a eu une tomate en moins ou tombée durant le circuit, mais plus de 50 g, c’est vraiment énorme" , se défend la coopérative, avant de poursuivre “nous ne livrons pas directement [ce supermarché] contrairement à d’autres enseignes. Nous livrons à sa centrale d’achat qui redistribue aux magasins, le problème peut venir de là".



Toujours selon la coopérative, aucun autre problème de grammage sur leurs produits ne leur a été remonté jusqu’à présent, “c’est un problème isolé que nous allons retracer et qui arrive très rarement chez nos autres clients.”, avance l'organisme.



La coopérative invite par ailleurs cette cliente à se rapprocher de leurs services pour obtenir compensation.