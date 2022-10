A la Une . Une baleine filmée en train d'être dévorée par des requins au large de Mayotte

Les plongeurs du club O'Bulles Plongée ont été les témoins d'une scène rarement aussi bien filmée. Ils ont assisté, au large du nord de Mayotte au lieu-dit du spot du Banc de l'Iris, au festin de six requins tigres se rassasiant sur la carcasse d'un cétacé. Au vu de la pectorale, il s'agirait d'une baleine à bosse. La scène, captée sous l'eau à quelques mètres du cadavre flottant, donne des frissons supplémentaires lorsque les requins sont venus au contact de la caméra d'Alexandre Eynard. La découverte de cette carcasse au large de Mayotte offre un écho particulier du côté de La Réunion où, ces jours-ci, deux cachalots ont également été retrouvés en état de décomposition avant de s'échouer sur le rivage de l'Est. Une triste série noire qui n'est pas encore expliquée par les scientifiques à ce jour. Par IS - Publié le Dimanche 16 Octobre 2022 à 11:49





SUR LE SUJET :



Cachalots échoués à Ste-Anne : Mystère autour de la conjonction de ces deux événements quasi simultanés