A la Une .. Une baleine de 12 mètres s'échoue sur une plage en Bretagne

Des promeneurs ont découvert ce lundi matin une baleine de près de 12 m échouée sur le sable d'une plage du Finistère. Une opération de remorquage est en cours, mais l'animal est blessé et très affaibli selon les sauveteurs. Par Maxime Bonnet - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 17:34

C'est aux alentours de 8h ce lundi matin que des promeneurs ont donné l'alerte. Une baleine d'une quinzaine de mètres s'est échouée durant la nuit sur la plage de Ty Anquer, sur la commune de Ploéven (Finistère). Rapidement sur place, les pompiers et les agents du parc marin Iroise tentent depuis de ramener l'animal dans l'eau.



Toujours vivant, l'animal baigne dans seulement quelques centimètres d'eau. Une première opération de sauvetage a été tentée avec la marée haute, mais elle a échoué. Pesant plusieurs tonnes, la baleine, appartenant à l'espèce des rorquals, s'enfonce dans le sable, ce qui complique encore plus les opérations. "Le rorqual est blessé, fatigué et ce n’est pas sûr qu’il survive", précisent les autorités. "Il ne peut pas repartir tout seul et les bateaux ne peuvent pas l'approcher du fait du manque de profondeur", détaille Didier Planté, le maire de la commune de Ploéven, à nos confrères de France Bleu Armorique.

Un troisième échouage en quelques semaines



C'est le troisième rorqual qui vient s'échouer sur une plage du Finistère en l'espace de quelques semaines. Le 2 septembre dernier, un cétacé avait été découvert mort sur le rivage de l'île de Sein, avant qu'une autre carcasse ne soit découverte quelques jours plus tard. Des badauds avaient signalé une carcasse sur une plage de Tréguennec. Ces échouages à répétition n'ont pour l'instant pas d'explication d'après les scientifiques, mais les animaux présentaient des signes d'amaigrissement au moment de leur découverte.