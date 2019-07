Une bagarre qui finit mal: L'auteur du coup de poing libéré

C’est toujours le risque lors d’une bagarre ; que l’un des protagonistes fasse une mauvaise chute et que ce qui devait n’être qu’une rixe finisse en homicide volontaire ou involontaire. C’est comme cela qu’un homme s’est retrouvé dans le coma, le pronostic vital engagé et F.N en prison.



En août 2016, son beau-frère et un autre homme se disputent dans un restaurant au Chaudron à Saint-Denis. Les deux hommes sortent et une bagarre éclate. F.N tente d’abord de s’interposer puis, voyant l’homme se diriger vers sa voiture, il lui assène un coup de poing au visage. Vu la carrure de F.N et son passé de boxeur, il n’est pas étonnant que la victime s’effondre et heurte le rebord de la route et perde conscience avant de tomber dans le coma. Ses blessures lui vaudront 90 jours d’ITT.



F.N et son beau-frère prennent la fuite mais seront interpellés quelques semaines plus tard. F.N sera placé en détention préventive pendant trois mois avant d’être remis en liberté. Jugé en mai dernier, le père de famille de 40 ans est condamné à 2 ans de prison avec mandat de dépôt. Un retour en prison imprévu.



En attendant son procès en appel, F.N demande à nouveau sa remise en liberté. La cour d’appel s’est penchée sur la question. Il a un physique imposant, certes, mais au vu de son casier - une mention datant d’il y a 10 ans pour une conduite en état d’ivresse - et sa situation sociale, ce n’est pas un violent. Il maintient avoir eu peur que la victime, se montrant agressive, ne récupère une arme de son véhicule. Marié et père de trois enfants, il est fonctionnaire. "J’aimerais aider ma famille et reprendre mon travail avant que ça ne soit trop tard". Et malgré l’avis contraire de l’avocat général, il pourra le faire. Il a été remis en liberté.