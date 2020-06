A la Une . Une bagarre entre deux prétendants se termine à coups de couteau

Quatre individus ont été interpellés hier suite à une bagarre qui s’est terminée par un coup de couteau à Saint-Benoît. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 9 Juin 2020 à 07:35 | Lu 2197 fois

Au début du mois de mars dernier, deux hommes se donnent rendez-vous pour régler leurs comptes alors qu’ils se disputent l’amour d’une même jeune femme.



Tous deux viennent accompagnés de trois de leurs amis. La bagarre générale éclate à l’entrée de la résidence du nouvel amant, qui parvient à s’éclipser pendant que ses dalons sont attaqués à coups de couteau. L’arme finira plantée dans le poumon de l’un d’eux, comme le relate le JIR.



Pendant que le nouveau concubin et ses trois camarades, dont le blessé, sont entendus comme victimes et témoins, les quatre autres protagonistes, originaires de Sainte-Rose et Saint-Benoît, ont été arrêté par les forces de l’ordre et deux d’entre eux devraient être déférés ce jour devant le parquet de Saint-Denis.



