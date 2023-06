Courrier des lecteurs Une avenue dédiée au Dr Raymond Vergès à St-André : La réparation d'une injustice

On n’y croyait plus, mais c’est désormais décidé. La Ville de Saint-André va rendre prochainement hommage au Dr Raymond Vergès. Une Avenue portera son nom, il s’agit de l’actuelle Rue du Lycée, réaménagée. Par ailleurs, une stèle rappelant les moments marquants de sa vie sera érigée. C’est le sens de la délibération prise à l’UNANIMITE - faut le souligner - par le Conseil Municipal lors de sa dernière séance du vendredi 9 juin. Une décision qu’il convient de saluer. Par Paul Dennemont - Publié le Mercredi 14 Juin 2023 à 08:30

L’AIGLE QUI PLANE DANS L’AZUR



Le Dr Raymond Vergès fait partie de l’Histoire de la Réunion. De formation de haut niveau sur tous les plans, Fondateur du CRADS (Comité Républicain d’Action Démocratique et Sociale), à l’origine de la création d’une Section de l’Union des Femmes Françaises (UFF), syndicaliste de premier plan, homme politique hors pair, fondateur de Témoignages, le Dr Raymond Vergès a été un précurseur des luttes sociales, combattant au premier rang de son peuple contre le colonialisme, l’oppression et la misère, pour l’égalité des droits, la justice et la liberté... Le Dr Raymond Vergès a consacré tout son temps, son énergie à autrui, à ses concitoyens et notamment aux plus démunis, et ce depuis son retour définitif dans son ile en 1932 jusqu’à sa disparition le 2 juillet 1957. Son fidèle compagnon, le professeur Henri Lapierre dira « Le Dr Vergès est l’aigle qui plane dans l’azur. A côtés, nous sommes les canards barbotant dans la boue » !



Médecin à Salazie et à Saint-André - surnommé médecin des pauvres - Directeur de la Santé à une époque où l’état sanitaire de la Réunion était plus qu’alarmant, le Dr Raymond Vergès a occupé aussi diverses fonctions électives : maire de Salazie, puis de Saint-Denis, conseiller général, maire de Saint-André, ville qu’il dirigea de 1948 jusqu’à son décès, avec de maigres crédits et à ses côtés Bruny Payet , comme Secrétaire de mairie. Et bien entendu, il a été député de la Réunion et - on ne le soulignera jamais assez - co-auteur avec Léon de Lepervanche , de la loi du 19 mars 1946 qui a aboli le statut colonial de l’ile.



La vie du Dr Raymond Vergès est riche d’enseignements, militant jusqu’à la fin de sa vie, libérateur des masses, briseur de chaines…Il demeure un exemple pour les générations actuelles et celles à venir. En lui rendant hommage, la municipalité de Saint-André répare une injustice. Ne pas le faire, c’est contribuer à l’étouffement de notre Histoire.