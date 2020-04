La grande Une Une autre mamie sortie du CHU de Saint-Pierre contre l'avis de sa famille





Cette histoire a été vécue de façon quasi similaire par une autre famille, de La Rivière Saint-Louis. C’est le beau-fils de cette dame âgée qui prend la peine de nous exposer la situation.



"J'ai bondi quand j'ai vu votre article car il se passe exactement la même chose pour notre maman en ce moment. C’est ma belle-mère mais je la considère comme ma maman", nous dit Thierry. "Elle vit chez nous depuis deux ans", ajoute-t-il



Cette dame de 86 ans est entrée lundi aux urgences de Saint-Pierre. Elle est restée deux jours au centre Covid dans l’attente des résultats du coronavirus. Le doute a été levé pour le Covid mais elle a été dépistée positive à la dengue.



"Ils l’ont envoyée, contre notre avis, au service gériatrie de Saint-Louis. On leur a dit que c’était hors de question car si jamais elle venait à avoir besoin d’une réanimation, il n’y a pas le nécessaire là-bas. Ils nous avaient promis de nous prévenir avant de faire un éventuel transfert", poursuit Thierry. "Et quand j'ai appelé le CHU de Saint-Pierre hier, ils l’avaient déjà transférée", déplore-t-il, devant le fait accompli. "Le tout, en me disant qu’ils m’avaient appelé dix fois sur mon portable. Si c’était le cas, il y aurait eu une trace quand même…", s’en étonne-t-il.



"On est en train de sacrifier une tranche de population"



Ce transfert semble d’autant plus difficile à admettre que le confinement semble avoir limité drastiquement l'afflux de la population vers les hôpitaux. "On m’a justifié le fait qu’il n’y avait plus aucune place dans l’hôpital de Saint-Pierre. Je ne comprends pas, on entend tous les jours dans les comptes-rendus que les hôpitaux, à La Réunion, ne sont pas en tension", évoque à juste titre Thierry. Ce qui lui fait dire que le sort de sa belle-mère, vu son âge et ses complications, semble relégué au second plan.



"Elle a une dengue mais aggravée par une pneumopathie aigüe. Hier, le médecin m’a dit à demi-mots qu’elle avait les reins atteints et le foie maintenant. Ça nécessite quand même une surveillance lourde mais surtout pas dans un service de médecine générale en gériatrie à Saint-Louis", déplore-t-il. "Donc là on est en train de la laisser mourir", estime ce proche.



Et mesure spéciale Covid oblige, la double peine s’applique aussi dans le cas de cette famille. "On ne peut pas la voir. Ils ont tenté le téléphone portable mais vous imaginez une mamie de 86 ans, elle ne peut même pas s’exprimer au téléphone. Ce qui se passe est proprement scandaleux. J’ai l’impression, sincèrement, qu’on est en train de sacrifier une tranche de population", juge cet habitant de Saint-Louis.



Ce vendredi matin, la seule chose que la famille a pu faire a été de déposer un sachet contenant quelques affaires auprès du vigile, au portail du CHU de Saint-Louis.



Lundi dernier, nous évoquions la prise en charge jugée incohérente, par sa famille, d'un homme de 82 ans au CHU de Saint-Pierre vers l'hôpital de Saint-Joseph. Ce patient, transféré à l'hôpital de Saint-Joseph, est décédé ce matin





