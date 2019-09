Une autre Réunionnaise participera à l'élection de Miss France

Une autre Réunionnaise concourra à l'élection Miss France en décembre prochain. Evelyne De Larichaudy a été élue hier soir Miss Ile-de-France. Elle a devancé dans les votes Miss Paris.L’élection a eu lieu ce samedi soir à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne). Evelyne De Larichaudy était candidate au titre de Miss Hauts-de-Seine. Un titre obtenu en mai dernier.Evelyne De Larichaudy, 23 ans, est allée habiter en métropole pour y achever ses études supérieures. Depuis ce mois de septembre, la Réunionnaise qui vit à Montrouge dans le sud de Paris a même été embauchée en tant qu’ingénieure."Comme j'ai atteint la limite d'âge pour participer, j'ai tout donné pour ne rien regretter. L’écharpe de Miss Hauts-de-Seine me suffisait déjà, mais je suis super contente. Maintenant, je vais tout donner pour Miss France", ont été ses premiers mots au Parisien, après la remise de la couronne par Alice Quérette, Miss Ile-de-France 2018 et en présence de Miss France Vaimalama Chaves.Après le protocole, Evelyne De Larichaudy est tombée dans les bras de sa maman spécialement venue de La Réunion. Miss Réunion 2019 Morgane Lebon et, dans une moindre mesure, Evelyne De Larichaudy défendront les couleurs de La Réunion le 14 décembre à Marseille lors de la grande soirée Miss France 2020.