A la Une . Une augmentation de plaintes pour violences sexuelles enregistrée Le nombre de plaintes pour agressions sexuelles ne cesse d'augmenter. Il n'y a même jamais eu autant de plaintes enregistrées pour viols qu'au cours du mois de juillet 2018. Ceci ne signifie pas que le nombre d'agressions augmente mais surtout que les femmes victimes de ces violences osent de plus en plus les dénoncer.

Il y a une augmentation d'agressions sexuelles de près de 10% si l'on compare les 7 derniers mois par rapport à l'an passé, nous explique le Procureur de la République de La Réunion, Eric Tuffery. "On le voit très bien à travers le nombre de plaintes déposées qui est de plus en plus important."



"Elles augmentent mais c'est ce qu'on souhaite, on explique les lois, le Préfet invite même les femmes à déposer plainte, évidemment les langues se délient et les femmes aujourd'hui osent affirmer", confie Odette Poncet, présidente association Femmes Solid'Air.



Mais dire que cette augmentation est due à une augmentation des faits c'est autre chose, pour le moment il n'y a pas de preuve. "Mais ça ne veut pas dire du tout que la violence est supérieure à avant, je crois même que ça serait le contraire", précise-t-elle.



Mais il faut être prudent sur les chiffres, c'est ce que souligne Odette Poncet. "On estimait à 2 000 le nombre de femmes en danger réel, mais alors quand on voit un féminicide, deux, trois, quatre connus en 2018, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Chiffre ou pas chiffre il y a de la violence, (...) et les formes de la violence sont aussi différentes et ça c'est pas pris en compte."



Les temps changent, et c'est tant mieux



Ce qui est sûr c'est que les mœurs ont tendance à évoluer "il y a peut-être une plus grande facilité d'atteintes sexuelles à franchir le pas d'une gendarmerie ou d'un commissariat. (...) C'est très difficile pour une femme de dire qu'elle a été violée par son conjoint ou par un inconnu, (...) il y a une pudeur et c'est naturel, (...) cela évolue et il faut s'en réjouir. Plus il y a de plaintes, plus on peut être en état de nuire des individus qui sont extrêmement dangereux", précise le Procureur de la République de La Réunion.



"Les médias et la société tolèrent de moins en moins le fait d'harcèlement sexuel, qui a longtemps a été sous évalué", souligne le Procureur. Pour rappel la loi le réprime et une nouvelle loi, promulguée il y a quelques jours, aggrave les peines. "C'est une réalité qu'il faut prendre à bras le corps. Il y a une volonté de la société et de tous les acteurs concernés d'apporter à ces faits très graves, les suites qu'ils méritent", confie-t-il.



Les femmes elles-mêmes encouragent les autres femmes



"J'ai été violentée moralement, sexuellement, physiquement", témoigne une victime de l'association, qui a senti qu'il fallait que la santé de ses enfants soit mise en cause pour partir et enfin dire stop aux violences subies par le père de ses enfants. "J'encourage toutes les femmes à sortir de cette bulle d'inconfort. Il m'a fallu plus de 10 ans, aujourd'hui je suis sûre de moi, j'ai retrouvé une assurance sur ma féminité".



"Je ne trouvais pas le bout du tunnel, pour moi c'était une violence psychologique. (...) Il ne faut pas avoir peur, il faut savoir dire les choses, moi c'est ça qui m'a forgée, ça n'a pas été facile, après être restée enfermer pendant 19 ans", témoigne Kamini, une victime de l'association. Après avoir eu aucune conversation avec personnes pendant tout ce temps, Kamini a aujourd'hui pu avancer et aller outre ses blocages. Elle a notamment pu passer son permis ou encore obtenir un CAP petite enfance.

Charline Bakowski Lu 550 fois





