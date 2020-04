Une attestation de déplacement sur smartphone disponible à partir de lundi

Afin de rendre la tâche plus facile et parce que les Français "respectent bien" le confinement, selon le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, une attestation de déplacement numérique sera mise en place lundi. Il suffira donc de l’avoir dans son smartphone en sortant de chez soi. Une manière de rendre la réglementation plus souple.



Les contrôles à La Réunion se multiplient et les amendes tombent lorsque le motif de sortie n'est pas justifié.



Le dispositif sera accessible en ligne, sur le site du ministère de l’Intérieur et du gouvernement.