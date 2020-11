Société Une appli péi qui démarre sur les chapeaux de roue !

Lionel Darie n'en est pas à son coup d'essai. Le développeur possessionnais, à la tête de Darie Productions, connu pour l'inoubliable Speed Intense Island, revient avec un nouveau jeu de course qui connaît un succès fulgurant aussi bien à La Réunion qu'à Mayotte. L'appli propose en effet aux joueurs de s'élancer dans une course...de pneus ! Preuve de son succès, l'application a enregistré plus de 11.000 téléchargements en moins d'une semaine, aussi bien sur les plateformes de Google que d'Apple. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 1 Novembre 2020 à 17:44 | Lu 7350 fois





Cette année, la crise sanitaire aura empêché ce moment de partage et de divertissement de se tenir, ce qui a obligé les organisateurs de la course à chercher une alternative pour répondre néanmoins à l’engouement de plusieurs générations pour cette course traditionnelle. D'où l'appel lancé à Lionel Darie, développeur réunionnais de 33 ans, qui compte à son actif plus d’une soixantaine de jeux gratuits sur les plateformes mobiles et 8 millions de téléchargements à travers le monde. Le Possessionnais est notamment connu pour être le père de l'application mobile Speed Intense Island, un jeu de voitures 100% local, dont nous vous avions fait l'écho en 2016.

Lionel Darie: "On peut gagner sa vie en créant des jeux vidéos à La Réunion"

"Je me suis lancé dans le développement de ce projet atypique en étant accompagné par les organisateurs de la course à Mayotte, les sociétés Orange et Angalia, que je remercie pour leur confiance", souligne Lionel Darie.



Une fois l’application gratuite téléchargée, le joueur fait son choix parmi plusieurs avatars, puis prend place sur la ligne de départ ; une fois le top donné, il s’élance dans une course effrénée, aux côtés d’autres personnages dirigés par l’intelligence artificielle. Le circuit, entre réalisme et aspect cartoon, s’inspire des paysages, rues, bâtisses et emblèmes de Mamoudzou.



Le score du joueur est calculé en fonction de la place à laquelle il termine et du nombre de points amassés sur son chemin. Il est ensuite publié dans un classement général intégrant les meilleurs joueurs.



Plus de 11 000 téléchargements en seulement quelques jours



"Le jeu était à peine disponible que les téléchargements ont augmenté rapidement ! Nous avons été agréablement surpris en voyant le jeu dépasser la barre des 10.000 téléchargements, et ce en moins de deux semaines. Pour être honnête, nous nous étions fixés un objectif deux fois moins important ; jusqu’ici, jamais aucun de mes jeux n’avait connu une telle montée de téléchargements en aussi peu de temps!", poursuit le développeur réunionnais. Longtemps pratiqué à La Réunion par nos anciens mais tombé aujourd'hui en désuétude, les courses de pneu sont encore pratiquées à Mayotte, où chaque année, une épreuve officielle est organisée voyant des dizaines de Mahorais s’élancer dans les rues de Mamoudzou, munis d’un pneu (de scooter, de voiture ou de camion !) et de deux bâtons.Cette année, la crise sanitaire aura empêché ce moment de partage et de divertissement de se tenir, ce qui a obligé les organisateurs de la course à chercher une alternative pour répondre néanmoins à l’engouement de plusieurs générations pour cette course traditionnelle. D'où l'appel lancé à Lionel Darie, développeur réunionnais de 33 ans, qui compte à son actif plus d’une soixantaine de jeux gratuits sur les plateformes mobiles et 8 millions de téléchargements à travers le monde. Le Possessionnais est notamment connu pour être le père de l'application mobile Speed Intense Island, un jeu de voitures 100% local, dont nous vous avions fait l'écho en 2016."Je me suis lancé dans le développement de ce projet atypique en étant accompagné par les organisateurs de la course à Mayotte, les sociétés Orange et Angalia, que je remercie pour leur confiance", souligne Lionel Darie.Une fois l’application gratuite téléchargée, le joueur fait son choix parmi plusieurs avatars, puis prend place sur la ligne de départ ; une fois le top donné, il s’élance dans une course effrénée, aux côtés d’autres personnages dirigés par l’intelligence artificielle. Le circuit, entre réalisme et aspect cartoon, s’inspire des paysages, rues, bâtisses et emblèmes de Mamoudzou.Le score du joueur est calculé en fonction de la place à laquelle il termine et du nombre de points amassés sur son chemin. Il est ensuite publié dans un classement général intégrant les meilleurs joueurs."Le jeu était à peine disponible que les téléchargements ont augmenté rapidement ! Nous avons été agréablement surpris en voyant le jeu dépasser la barre des 10.000 téléchargements, et ce en moins de deux semaines. Pour être honnête, nous nous étions fixés un objectif deux fois moins important ; jusqu’ici, jamais aucun de mes jeux n’avait connu une telle montée de téléchargements en aussi peu de temps!", poursuit le développeur réunionnais.







Publicité Publicité