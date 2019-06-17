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Ville de Saint Paul

Une année riche pour le judo!


Une année riche pour le judo!
Le 14 juin dernier s’est déroulée la soirée de remises de trophées et des ceintures noires de judo pour l’année sportive 2018-2019 à l’ADGQ-JCM Saint-Paul (Judo Club Municipal) au DOJO de Saint-Paul.

Elle vient souligner la fin d’une saison sportive exceptionnellement riche en événements et en résultats, avec pas moins de 6 podiums individuels FFJDA (au national), un titre de champion d’Europe en Jujitsu Brésilien, 5 nouveaux première dan, 1 deuxième dan, 1 troisième dan, 1 quatrième dan, des victoires en tournois internationaux et des écoles de judo qui tournent à plein régime…

Des années à un tel niveau ne se produisent que tous les 10 ans, la dernière période faste s’étendait de 2000 à 2005. Les membres de l’ADGQ-JCM Saint-Paul, le plus grand club des Outre-mer depuis bientôt 40 ans, croisent les doigts pour que cette nouvelle période dure le plus longtemps possible.

Photos : Raphaël Disdier (Plus de photos ici).


Récompenses 2018/2019

POUSSINS garçons

– MIRANVILLE NOAH
– TERREE ULYSSE
– BENTZ LEON
– ROUGEMONT EMILIEN
– SOULABAIL RAPHAEL
– DELAHAY ACHILLE
– PICARD TYMEO
– BARRET LUDOVIC
– MAYOT LOUIS

POUSSINS filles
– LUCAS MAHINA
– SINACOUTY CAMILLA
– SARPEDON LARISSA
– DROUILHAT AYANA

BENJAMINS garçons
– METANIRE EPHRAM
– GRONDIN ALEXANDRE
– CHU CHEUNG KUM
– DEREK RAYMOND
– SACHKA MAROUDE
– ERWANN GLAMPORT
– LUCAS FEUFEU
– GABIN MORANCE JULES

BENJAMINS filles
– CENDIER CELIA
– VIRANIN HOUPIARPANIN ENORA
– PARENT JEANNE
– NICLIN CANDICE

MINIMES garçons
– ROSIER SAMUEL
– CAPRON MATTEO
– ACASTE EMMANUEL
– KASSOU NADJIB
– BONMALAIS CORENTIN
– TORPOS NOE

MINIMES filles
– DELBLOND KELLY
– FLORIANT EVE
– HONORE M. ALICIA
– LARTIN ADELE
– GUERIN ANAISSE

CADETS garçons
– CHUN CHU KEUM ADRIEN
– DALAPA THEO
– POTTER LEDOYEN
– MARECHAL VINCENT

CADETS filles
– VIROLEAU LUCIE
– CHABOT NELSY
– CHUN CHU KEUM ELISABETH
– DIT PARNY EMMY
– NAGAMA DJAMELIA

JUNIORS/ SENIORS
– BALEYA QUENTIN
– CENDIER RUDDY
– CENDIER EVELYNE

NE WAZA (Travail au sol)
Garçons
– MARTRENCHAR ANTOINE
– COURTEAUD Bruno
– ROBINE RAMAROHALY
– COURTEAUD Nicolas
– CLAIN Jeremy

Filles
-PAYET CORRY

TROPHEES SPECIAUX 2019
– VIROLEAU LUCIE FILLES
– CHEUNG CHU KUM ADRIEN GARCONS
– MARTRENCHAR ANTOINE NE WAZA
– BOYER FRANCIS C.E JJB

GRADES
– TERREN LUC 4° DAN
– CENDIER RUDDY 3° DAN
– CENDIER EVELYNE 2°DAN
– CHABOT NELSY 1° DAN
– DALAPA THEO 1° DAN

CQP
– BALEYA QUENTIN
– CENDIER EVELYNE

Sélectionnés aux JIOI
– BALEYA QUENTIN
– CHEUNG CHU KUM ADRIEN

Assistant club
– CLAIN JEREMY

Ville de Saint Paul
Lundi 17 Juin 2019 - 16:00



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