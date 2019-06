Une année riche pour le judo!

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Elle vient souligner la fin d’une saison sportive exceptionnellement riche en événements et en résultats, avec pas moins de 6 podiums individuels FFJDA (au national), un titre de champion d’Europe en Jujitsu Brésilien, 5 nouveaux première dan, 1 deuxième dan, 1 troisième dan, 1 quatrième dan, des victoires en tournois internationaux et des écoles de judo qui tournent à plein régime…



Des années à un tel niveau ne se produisent que tous les 10 ans, la dernière période faste s’étendait de 2000 à 2005. Les membres de l’ADGQ-JCM Saint-Paul, le plus grand club des Outre-mer depuis bientôt 40 ans, croisent les doigts pour que cette nouvelle période dure le plus longtemps possible.



Photos : Raphaël Disdier

Récompenses 2018/2019



POUSSINS garçons



– MIRANVILLE NOAH

– TERREE ULYSSE

– BENTZ LEON

– ROUGEMONT EMILIEN

– SOULABAIL RAPHAEL

– DELAHAY ACHILLE

– PICARD TYMEO

– BARRET LUDOVIC

– MAYOT LOUIS



POUSSINS filles

– LUCAS MAHINA

– SINACOUTY CAMILLA

– SARPEDON LARISSA

– DROUILHAT AYANA



BENJAMINS garçons

– METANIRE EPHRAM

– GRONDIN ALEXANDRE

– CHU CHEUNG KUM

– DEREK RAYMOND

– SACHKA MAROUDE

– ERWANN GLAMPORT

– LUCAS FEUFEU

– GABIN MORANCE JULES



BENJAMINS filles

– CENDIER CELIA

– VIRANIN HOUPIARPANIN ENORA

– PARENT JEANNE

– NICLIN CANDICE



MINIMES garçons

– ROSIER SAMUEL

– CAPRON MATTEO

– ACASTE EMMANUEL

– KASSOU NADJIB

– BONMALAIS CORENTIN

– TORPOS NOE



MINIMES filles

– DELBLOND KELLY

– FLORIANT EVE

– HONORE M. ALICIA

– LARTIN ADELE

– GUERIN ANAISSE



CADETS garçons

– CHUN CHU KEUM ADRIEN

– DALAPA THEO

– POTTER LEDOYEN

– MARECHAL VINCENT



CADETS filles

– VIROLEAU LUCIE

– CHABOT NELSY

– CHUN CHU KEUM ELISABETH

– DIT PARNY EMMY

– NAGAMA DJAMELIA



JUNIORS/ SENIORS

– BALEYA QUENTIN

– CENDIER RUDDY

– CENDIER EVELYNE



NE WAZA (Travail au sol)

Garçons

– MARTRENCHAR ANTOINE

– COURTEAUD Bruno

– ROBINE RAMAROHALY

– COURTEAUD Nicolas

– CLAIN Jeremy



Filles

-PAYET CORRY



TROPHEES SPECIAUX 2019

– VIROLEAU LUCIE FILLES

– CHEUNG CHU KUM ADRIEN GARCONS

– MARTRENCHAR ANTOINE NE WAZA

– BOYER FRANCIS C.E JJB



GRADES

– TERREN LUC 4° DAN

– CENDIER RUDDY 3° DAN

– CENDIER EVELYNE 2°DAN

– CHABOT NELSY 1° DAN

– DALAPA THEO 1° DAN



CQP

– BALEYA QUENTIN

– CENDIER EVELYNE



Sélectionnés aux JIOI

– BALEYA QUENTIN

– CHEUNG CHU KUM ADRIEN



Assistant club

– CLAIN JEREMY

