Une ancienne attachée parlementaire réunionnaise raconte l'arrestation de l'ex-vice présidente du Parlement européen

Toute nouvelle directrice de cabinet de Patrice Selly à la mairie de Saint-Benoit, Merry Laballe était auparavant attachée parlementaire du groupe socialiste au Parlement européen. Peu avant son retour dans l'île, elle était aux premières loges lors de l'arrestation de la désormais ex-vice présidente du Parlement européen, Eva Kaili, mise en cause dans une affaire de corruption en lien avec le Qatar. Par La rédaction - Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 10:59

"J'avais l'impression d'être dans une série Netflix", lance d'emblée la jeune femme. "C'était un vendredi matin, juste avant d'aller en session plénière. Mes collègues et moi on a vu débarquer une centaine de policiers accompagnés du juge d'instruction. Ils nous ont demandé très clairement de ne plus bouger en attendant que leurs équipes fassent leur travail en scellant toutes les portes des bureaux des députés concernés par cette affaire de corruption", explique-t-elle.



Pour rappel, cette affaire a éclaté suite aux révélations du journal belge Le Soir en décembre 2022 annonçant un vaste réseau de corruption en lien avec le Qatar avec en première ligne un ancien eurodéputé italien, Antonio Panzeri, et la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, ainsi que son compagnon Francesco Giorgi, qui fut assistant parlementaire au sein du groupe socialiste.

Les conditions de l'interpellation de ce dernier furent d'ailleurs assez rocambolesques à en croire Merry Laballe puisqu'il avait été directement interpellé lors de son jogging. "Tout s'est ensuite accéléré puisque le père d'Eva Kaili, chez qui elle avait caché de l'argent, a également été placé en garde à vue. Ce que ce beau monde ne savait pas, c'est qu'ils étaient sur écoute depuis le mois de juillet 2022".



Certaines des personnes inquiétées dans cette affaire étaient des connaissances de Merry Labelle, tombée des nues en apprenant cette affaire. "On avait l'habitude avec certains d'entre eux, après les commissions parlementaires ou les réunions de travail, de se retrouver pour débrider de tout ce qui avait été discuté au préalable. Cela nous a fait un choc d'apprendre que certaines personnes étaient directement impliquées dans ce vaste réseau de corruption".