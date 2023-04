A la Une . Une alternative à la NRL ?

Bien sûr, il n'y a aucune chance de voir un jour un tel pont flottant remplacer le viaduc que tous les Réunionnais attendent entre la Grande Chaloupe et La Possession. Les vagues qui se fracassent sur les tétrapodes, surtout en période cyclonique, interdisent toute aventure de ce genre. Mais avouez que ça aurait de la gueule ! Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 17:11

Le pont flottant de la ville d'Enshi, dans le centre de la Chine, n'a pas été construit en mer mais sur une rivière, au milieu d'une forêt verdoyante. Il mesure 500 mètres de long et 4,5 mètres de large et la profondeur de l'eau à cet endroit est d'environ 60 mètres.



Comme on peut le voir sur la vidéo, le passage de chaque voiture provoque des vagues qui entrainent elles-mêmes des ondulations du pont, de quoi rendre la traversée... sportive.

Driving on water! This Shiziguan Floating Bridge can definitely bring you a distinctive experience.



Enshi, Hubei Province



Credit to Kuaishou user 2458553751 pic.twitter.com/esFAdsTaE3

— QinduoXu (@QinduoXu) April 19, 2023





