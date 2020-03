Une aide-soignante du CHU St-Pierre et infirmière du CHOR, premiers personnels soignants infectés par le coronavirus

Selon nos sources, recoupées auprès de plusieurs personnes, une infirmière du CHOR (Centre hospitalier de l'Ouest de La Réunion) et une aide-soignante du CHU de Saint-Pierre, plus précisément de l'unité de rééducation du Tampon, ont été testées positives au coronavirus.



Nous ignorons pour le moment si elles font partie des 17 cas répertoriés hier ou si ce sont de nouveaux cas.



Ces deux soignantes ont contracté le Covid-19 au contact de malades revenant de France métropolitaine. La procédure de dépistage de l'entourage professionnel et des patients qu'elles ont pu être amenées à côtoyer est en cours.



Le cas de l'aide-soignante du Tampon est particulièrement préoccupant, car elle travaillait à proximité d'un pavillon de longue durée, où se trouvent des personnes dépendantes, souvent polytraumatisées. Et donc particulièrement fragiles.



Les collègues des deux personnes atteintes sont très inquiets et souhaiteraient être rassurés par des tests de l'ensemble des personnels des deux établissements.