Communiqué Une aide pour préparer les concours de la fonction publique : Lancement de la campagne bourses Talents 2023-2024

La préfecture de La Réunion a lancé l'appel à candidatures pour la campagne des bourses Talents 2023-2024, dans le but de fournir une aide aux candidats dans la préparation des concours de la fonction publique. Deux dispositifs sont actuellement ouverts et les candidats ont la possibilité de s'inscrire jusqu'au 15 septembre. Par La rédaction - Publié le Vendredi 23 Juin 2023 à 15:44

Le communiqué :



Les bourses Talents est un dispositif d’appui essentiel pour l’égal accès à l’emploi public. Ainsi, les bourses Talents permettent de soutenir financièrement les candidats, issus de milieux modestes, dans la préparation de concours de la fonction publique de catégorie A ou B ou à un emploi de magistrat.



Les bourses Talents recouvrent deux dispositifs distincts : Les bourses Talents « Prépas Talents » destinées aux étudiants suivant un cursus « Prépas Talents », proposés par certaines écoles de service public et par certains établissements publics d’enseignement supérieur. Le montant de cette bourse est de 4 000 €. Pour les demandes de bourses « Prépas Talents », les candidats retenus seront suivis par leurs responsables pédagogiques pour l’obtention de la bourse. Les bourses Talents de droit commun accordées aux personnes préparant un concours en dehors d’une « Prépa Talents ». Les bénéficiaires de cette bourse sont sélectionnés sous conditions de ressources, de mérite et de motivation. Le montant de la bourse est de 2 000 €. Pour les demandes de bourses talents de droit commun, les candidats peuvent déposer leur dossier complet sur le site demarches-simplifiees.fr. À La Réunion, 30 bourses Talents de droit commun seront distribuées aux personnes préparant un concours de catégorie A ou B de la fonction publique. Vous avez jusqu’au 15 septembre pour faire votre demande de bourses Talents.



Les candidats devront prêter la plus grande attention à la validité des pièces présentées dès le dépôt du dossier : carte identité, déclaration d’impôts, diplômes, CV, inscription à une préparation concours…



Pour les candidats inscrits dans une formation à distance, une attention particulière sera portée au remplissage de la charte tutorat jointe.



