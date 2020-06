A la Une . Une aide pour les salariés fragilisés par la crise pour payer leur loyer ou leur prêt immobilier

En concertation avec le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, Action Logement met à disposition des salariés confrontés à une perte de revenus un dispositif d’aides financières pour leur permettre de payer leur loyer ou leur prêt immobilier. Cette nouvelle aide vient compléter les dispositifs publics d’aide aux impayés de loyers déjà existants et renforcés pendant la crise sanitaire. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 19 Juin 2020 à 10:31 | Lu 655 fois

L'organisme Action Logement et le ministère de la Ville et du Logement déploient un dispositif supplémentaire pour venir en aide aux salariés en difficulté suite à la crise du coronavirus. Une aide de 150 euros a été mise en place, avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2020.



Le dispositif concerne : les Locataires du parc privé, social et intermédiaire, les locataires de résidence collective d’hébergement (hors Crous) et les ménages accédant à la propriété.



Le dispositif s’adresse à tous les salariés du secteur privé quelle que soient leur ancienneté et la nature de leur contrat de travail qui ont eu à subir une baisse de leurs revenus d’au moins 15% à la suite de la mise en place de mesure de chômage partiel ou une hausse significative de leurs dépenses ; Aux demandeurs d’emplois ; Aux salariés ayant eu à connaitre des surcoûts de loyer du fait de la crise sanitaire en maintenant une double résidence pour motif professionnel.



L'aide forfaitaire d’un montant de 150 euros, est mensuelle pendant une durée maximum de 2 mois pour les salariés éligibles dont les ressources sont inférieures à 1,5 SMIC. Une seule aide par ménage peut être accordée.



Pour bénéficier de l’un de ces dispositifs, le salarié peut s’adresser au service social de son entreprise ou faire directement sa demande sur www.actionlogement.fr dans les trois mois qui suivent la première baisse de revenu ou bien contacter la plateforme « sos loyers impayés » : 0 805 16 00 75.