A la Une .. Une aide exceptionnelle de solidarité versée le 15 mai aux citoyens les plus précaires Dans un communiqué, la Caisse d'Allocations Familiales de La Réunion informe que l'aide exceptionnelle aux personnes les plus démunies décidée par le gouvernement, en soutien aux allocataires mis en difficulté financière par le confinement, sera versée le 15 mai. Elle concerne les citoyens bénéficiant du RSA (ou RSO) et des APL. Les modalités de versement sont expliquées ci-dessous, dans le communiqué de la CAF.

Pour soutenir les foyers démunis ou modestes face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire causée par l'épidémie de Covid-19, une aide exceptionnelle de solidarité a été décidée par le Gouvernement.



Cette aide sera versée le 15 mai 2020 (mi-juin pour les bénéficiaires du RSO).



Les allocataires n’ont aucune démarche à effectuer, les paiements sont automatiques.



Qui peut en bénéficier ?



Les personnes concernées par cette aide financière exceptionnelle de solidarité sont les bénéficiaires des prestations sociales suivantes :



• Revenu de solidarité active (RSA),

• Revenu de solidarité (RSO),

• Aide personnelle au logement s'ils ont au moins un enfant à charge,

• Allocation de solidarité spécifique (ASS, versée par Pôle Emploi),

• Allocation équivalent retraite (AER, versée par Pôle emploi).





Montant de l'aide exceptionnelle



Cette aide exceptionnelle est de 150 euros pour les bénéficiaires du RSA, RSO, ASS, AER, à laquelle s'ajoute 100 euros supplémentaires par enfant à charge :



• Personne seule ou en couple : 150 €

• Foyer avec un enfant : 250 €

• Foyer avec deux enfants : 350 €



Les bénéficiaires d’une aide au logement bénéficieront d'une aide de 100 euros par enfant à charge :



• Personne seule ou en couple avec un enfant : 100 €

• Personne seule ou en couple avec deux enfants : 200 €

• Personne seule ou en couple avec trois enfants : 300 €



Au titre de cette aide exceptionnelle, 31 millions d’euros seront versés le 15 mai par la Caisse d’allocations familiales en faveur de 127 000 foyers réunionnais.