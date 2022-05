La grande Une Une affaire rondement menée : Violon bleu et Byrdland rendus à Fred

​Vieux camarade lé content : le violon bleu et la Byrdland ont été rendus à leur propriétaire… en des circonstances pour le moins étranges. Par Jules Bénard - Publié le Samedi 28 Mai 2022 à 08:29

Fred Espel victime d’un odieux cambriolage : disparition de deux instruments inestimables



Les malfrats étaient entrés là où ils savaient trouver leur butin et n’étaient repartis qu’avec ça. Ordinateurs, partitions originales inestimables, guitares de qualité courante, amplificateurs de seconde zone, ça ne les intéressait pas.



Toute la presse écrite et audio-visuelle s’était portée au secours du vieux musicien de 84 ans. Des photos ont été publiées. C’est devenu du coup une affaire d’État… et c’en était bien une, violon et guitare participant de l’essence de notre patrimoine créole.



Faut-il croire que les malfrats ont eu la trouille de leur vie devant ce déferlement médiatique ? Avoir la presse, les amateurs de musique ET la police au cul, ça peut éventuellement faire réfléchir…



Mais sans doute aussi que notre Fred national, moins fatigué qu’il n’en a l’air et les neurones toujours solides au poste, avait sa petite idée. « Ça in moune i connaît, ça. Mwin lé sûr lu lé dan’ coin ».



Fred a ainsi lancé quelques petits ballons-sondes autour de chez lui. « Mi conné pas, mwin », telle fut la réplique générale. Ben voyons !



Cette nuit dernière, même l’âme en charpie, Fred est allé participer à une réunion musicale à Château-Morange. Un vrai musicien ne se refuse jamais à son public. Et au beau milieu de sa prestation, on vient lui dire :

« Té Fred, out’ violon et out’ guitare lé déor ! »



Notre ami se précipite. Là, sur le trottoir, bien calé dans l’angle du mur du rond-point, les étuis et leurs trésors. Pas abîmés, loin des roues de voitures.



Fred a ainsi pu continuer son mini-concert, sourire retrouvé, pour un public sans doute aussi heureux que lui.



Daoir le bande la chiasse-là, la si tant tellement moude poiv’ zot' la préfère crie « tir! »



A la police de parachever l’affaire, ce qui, à notre avis, ne sera guère malaisé.



Quant à nous, nous sommes heureux pour notre ami Fred.



