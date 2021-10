La grande Une Une actrice d'origine réunionnaise dans le nouveau James Bond

Coline apparaît à l’écran dans le 25ème opus de la saga James Bond "007 : Mourir peut attendre", qui sort au cinéma ce mercredi 6 octobre. Du haut de ses 10 ans à l’époque du tournage, la petite Réunionnaise a conquis le grand écran, dès les premières minutes... Par Sophie Fontaine - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 12:31

Coline Defaud, Réunionnaise vivant à Paris, joue dans la première scène de ce film réalisé par Cary Joji Fukunaga. Son nom apparaît au générique aux côtés de Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek ou encore Noamie Harris.

Un rêve d’enfant réalisé



C’est l’histoire d’un rêve d’enfant qui se réalise pour Coline Defaud. En 2018, alors âgée de 9 ans, la petite fille s'intéresse au cinéma. Vivant à Suresne, elle tourne des petits films amateurs à l’aide d’un téléphone avant de se rêver actrice, comme son idole Emma Watson, qui incarne Hermione dans Harry Potter. L’envie de jouer dans des films ne lui passe pas et à sa demande, ses parents acceptent de l'inscrire à deux castings, auxquels elle participe en s’amusant.

Un jour, une alerte tombe et tout bascule : "Cherche petite fille de 10 ans ressemblant à Léa Seydoux". Inscrite, Coline est appelée à Paris pour participer au casting dont elle ne connaît pour l’heure rien.

Deux jours plus tard, l’enfant est rappelée pour un second casting, pour ce même rôle. Elle y participe, et découvre qu'il s’agit de participer au 25ème James Bond. Elle est conviée à la troisième étape de casting, à Londres, en présence de l’équipe de réalisation du film. Les résultats ne tardent pas à tomber : elle est prise pour le rôle !

Le processus de tournage démarre alors, avec quelques allers-retours à Londres. Le vrai tournage a lieu en Norvège sur presque deux semaines.

Entourée d’une centaine de personnes sur le tournage, Coline joue dans la scène inaugurale, un flash-back de 6 minutes, où elle incarne l’enfance de Madeleine Swann, l’un des personnages principaux du long-métrage.

Le film sort en salle aujourd'hui

Ici, James Bond, joué par Daniel Craig, a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…



La sortie du film, prévue en avril 2020, a finalement été reportée, en raison de la pandémie. Après de longs mois d’attente, la jeune Réunionnaise a finalement assisté, entourée de ses parents, à la première du film à Londres la semaine dernière.



Sorti ce mardi 5 octobre en avant-première au Multiplexe ciné Cambaie de Saint-Paul, le 25e James Bond de la saga culte est à découvrir en salle jusqu’au 12 octobre prochain.