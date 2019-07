Une action citoyenne d'information sur le RIC et le RIP bien accueillie par les dionysiens

Ce samedi 13 juillet, un collectif de citoyens tenait trois stands dans les rues de Saint-Denis, pour informer le public des modalités du Référendum d'Initiative Citoyenne, et participer à un vote pour la mise en place de cet "outil démocratique permettant de rééquilibrer le pouvoir entre les élus et les citoyens." 399 personnes ont ainsi participé au vote à la question "Etes vous favorable à l'inscription dans la constitution française du Référendum d'Initiative Citoyenne écrit par le peuple ?", 96% ont voté pour, 4% contre, et 1% blanc.Le collectif organisait aussi une aide au vote sur la plateforme contre la privatisation des aéroports de Paris, mais a connu des problèmes de connexion, problème que nombre de citoyens rencontre sur cette plateforme mise en place par le ministère de l'Intérieur . Pour rappel, des députés de différents partis politiques ont lancé un Référendum d'Initiative Partagée, qui nécessite la signature de plus de 4 millions de personnes. Il s'agit qu'une proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris soit discutée au Parlement.Le collectif, fort du succès de sa démarche, réitérera l'expérience dans différentes villes de l'île, le Tampon a d'ores et déjà annoncé qu'il aidera le collectif à organiser une action similaire à celle d'hier.