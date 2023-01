A la Une .. Une accusatrice de Damien Abad entendue par la police

Hier matin, une femme accusant l’éphémère ministre des solidarités de viol a été entendue par les policiers de la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Si elle accuse Damien Abad de viol en 2010, elle n’a pas porté plainte contre lui. Ce témoignage s’inscrit dans l’enquête ouverte en juin dernier suite à la plainte d’une élue centriste l’accusant aussi de viol. Par N.P - Publié le Mardi 17 Janvier 2023 à 11:16

D’abord sortie par nos confrères de Médiapart, l'information a par la suite été confirmée par l’avocate de la principale plaignante dans cette affaire. Ce lundi, une autre accusatrice de Damien Abad, mais qui n’a pas porté plainte, a été entendue par les policiers chargés de l’enquête.



La témoin avait tout de même signalé les faits à l’observatoire des violences sexistes et sexuelles, qui avait ensuite rapporté les accusations aux partis Renaissance et LR, juste avant la nomination de Damien Abad au gouvernement.

Un signalement en mai et une plainte en juin 2022



Si ce signalement n’a été qu’un coup de semonce pour Damien Abad, le coup de grâce viendra un mois plus tard avec la plainte d’une élue centriste qui l’accuse également de viol. Malgré un soutien marqué de l’Elysée et de Matignon, la pression est trop forte et il annonce sa démission en juillet dernier.



S’il a depuis retrouvé sa place de député de l’Ain, les critiques ne sont pas éteintes à son encontre, notamment lors de son élection en tant que président du groupe Amitié France-Liban en décembre dernier. La plaignante, qui siège aussi au parlement, s'était dite choquée et dénonçait l’impunité du mis en cause. Transfuge des Républicains, l’ancien ministre ne fait pas l’objet d’une procédure interne à Renaissance, le parti arguant qu’il n’a pas été condamné, au contraire du député LFI Adrien Quatennens