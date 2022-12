A la Une . Une Vigilance jaune fortes pluies et orages concernera toute La Réunion samedi en milieu de journée

Dans son bulletin émis ce vendredi 30 décembre 2022 à 16 heures, Météo France signale qu'une Vigilance jaune "fortes pluies, orages" sera de mise sur l'ensemble de La Réunion à compter de ce samedi 31 décembre à 11h locales. Par LG - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 16:48

Ce samedi, le temps reste instable. Au lever du jour, le ciel réunionnais se montre clément avec un soleil généreux sur la majeure partie de l’île. Tout comme la veille, cela ne dure pas. Rapidement dans la matinée, les nuages reprennent la main sur les pentes du relief et les premières averses se déclenchent avant la mi-journée.



L’après-midi, cette tendance se confirme et s'amplifie. Les nuages s'assombrissent et deviennent franchement menaçants.



Les éclaircies disparaissent sur l'ensemble du relief, cirques, plaines et volcan se retrouvent sous la grisaille.



Des averses soutenues voire fortes à caractère orageux, donnant localement de bons cumuls, sont attendues principalement sur le relief. Ces averses pourront finir leur course sur le bord de mer mais de manière plus localisée.



En l’absence de vent, aucune région n'est à l'abri de ces précipitations.



En cette période estivale, la prudence près des ravines et bassins reste donc de mise.



Ces averses commencent à se résorber en fin d'après-midi de samedi ou début de soirée et finissent par disparaître.



Le passage à la nouvelle année se déroulera au sec.