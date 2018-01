Une Super Lune à observer en ce 1er janvier

L’une des deux "Super Lune" de l'année sera visible dès ce premier jour de 2018. Cette Super lune promet d’être plus impressionnante que celle du 31 janvier avec une distance de 356.564 km de la Terre lorsqu'elle passera par son périgée.



Les astronomes parlent de Super Lune dès lors qu'elle se rapproche de la limite des 356.600 km de notre planète. En temps normal, la Lune se situe à 380 000 km de la Terre.



La Lune sera à son périgée lundi à partir de 01H48 à La Réunion (22H48 en France métropolitaine).



Ne reste plus qu’à espérer un ciel dégagé cette nuit. Autrement, la seconde et dernière Super Lune de l’année se déroulera le 31 janvier mais sera moins impressionnante.