Une St-Pauloise remporte 600.000€ à un jeu de grattage

Une joueuse originaire de Saint-Paul a remporté le gros lot au jeu le Méga mots croisés de la Française des jeux. Elle a récupéré cette semaine un chèque de plus d'un demi-million d'euros. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 17 Novembre 2020 à 15:35 | Lu 2412 fois

La retraite qui approche va s’annoncer encore plus douce pour une habitante de Saint-Paul. La joueuse a récupéré cette semaine un chèque de 600.000€ après avoir gagné au jeu de grattage le Méga mots croisés. Un gain qui n’est pas une nouveauté puisqu’elle avait remporté plusieurs fois des sommes allant de 10 à 25.000€.



"C’est une habituée. Pour elle, c’était une évidence qu’elle allait remporter le gros lot un jour. Elle allait avoir une petite retraite et souhaitait l’améliorer ainsi", indique Frédéric Vézy, le directeur de la FDJ pour la zone océan indien. Selon lui, pas de folie des grandeurs pour la Saint-Pauloise. "Ses enfants lui conseillent de réfléchir. Tous travaillent et ont une bonne situation. Elle semble avoir la tête sur les épaules", ajoute-t-il. D’ailleurs, Frédéric Vézy souligne qu’il n’a jamais vu personne à La Réunion qui veuille flamber après un gain.



L’année 2020 a eu son lot de gagnants puisque déjà 5 personnes ont remporté un million d’euros au My Million. Le directeur régional de la FDJ doit d’ailleurs offrir un autre chèque de 100.000€ et un autre de 40.000€ cette semaine. Si le confinement a vu un fort ralentissement de la consommation de jeu, celle-ci est bien repartie depuis. Chaque année, c’est entre 130 et 150 millions d’euros de gain qui sont reversés à La Réunion.



