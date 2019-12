Une Semaine pour réduire ses déchets

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) dresse un bilan de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) lancée à Saint-Paul et dans les quatre autres communes du TCO. Une manifestation organisée du 16 au 24 novembre 2019. (Photo TCO)



Au total : plus de 650 personnes sensibilisées. Deux tiers d’adultes et un tiers d’enfant dont une grande partie désormais engagée dans la réduction des déchets.



Achat malin et chasse au gaspi constituaient les principaux messages des médiateurs du TCO ayant planté leur stand de sensibilisation à l’entrée de grandes surfaces des cinq villes de l’Ouest.



Choisir ses produits, éviter le gaspillage alimentaire : ils partageaient avec les consommateurs des trucs et astuces simples à appliquer dans leur quotidien. En rangeant les produits au bon endroit dans le frigo pour les conserver par exemple.



Voici deux illustrations indicatives afin d’adopter les bons réflexes.