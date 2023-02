Une Saint-Pauloise se classe troisième au Championnat de France de boccia

Malgré une seconde place acquise à la fin des matches de poule avec deux victoires et une défaite, Rachel échoue finalement aux portes de la finale. Elle parvient malgré tout à décrocher la troisième place lors de la petite finale sur un score écrasant de 7 à 0.



Rachel BUJADINOVIC continue sa trajectoire ascendante. Elle désire toujours intégrer la sélection pour les Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Saint-Paul, Ville active et sportive, également labellisée Terre de jeux 2024, félicite une nouvelle fois la sportive pour ces résultats incroyables. Bravo à elle ! Elle participe à façonner la vie sportive de la commune, véritable terre de championnes et de champions !