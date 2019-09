Une Saint-Pauloise remporte le concours de la plus belle affiche de l’égalité

Émilie M’Nemosyme. Voici comment se nomme la jeune élève de 14 ans inscrite en troisième au collège Célimène-Gaudieux de la Saline.



Elle vient de remporter le concours de la plus belle affiche de la journée de l’égalité et du vivre-ensemble en 2018. Et son dessin recouvre désormais le carnet de liaison de tous les élèves de l’établissement de la Saline. Une fierté pour la famille.



L’adolescente possède une véritable passion pour le dessin. Réalise aussi des caricatures mais également des affiches.



Un vrai talent saint-paulois !